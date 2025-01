Cựu Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng hầu toà

Phiên toà xét xử cựu Bộ trưởng, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng cựu Chủ tịch, cựu Bí thư tỉnh Lâm Đồng diễn ra trong 5 ngày, gồm cả ngày nghỉ. Sáng 16/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Trong vụ án này, 6 bị cáo bị truy tố tội Nhận hối lộ gồm: Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Lê Quốc Khánh, Hoàng Xuân Văn, Nguyễn Nho Định, đều là cựu Thanh tra Chính phủ và Nguyễn Ngọc Ánh, cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Các bị cáo Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Hồng Giang, cựu Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ; Trần Bích Ngọc, cựu Vụ trưởng Vụ I, Văn phòng Chính phủ bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Cao Trí, cựu Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Chủ tịch Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang bị truy tố về tội Đưa hối lộ. TAND Hà Nội dự kiến mở phiên sơ thẩm trong 5 ngày, kể cả ngày nghỉ. Ông Mai Tiến Dũng trước khi bị khởi tố. Theo cáo trạng, do xác định có vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng nên Thanh ra Chính phủ (TTCP) đã ban hành kết luận kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất tại dự án Đại Ninh thuộc Công ty Sài Gòn Đại Ninh đúng quy định pháp luật. Sau khi thỏa thuận mua lại dự án Đại Ninh, Nguyễn Cao Trí dùng tiền và sử dụng mối quan hệ để tác động đến các bị cáo thuộc Văn phòng Chính phủ, TTCP. Nguyễn Cao Trí thông đồng, thỏa thuận, đưa tiền hối lộ, thao túng các bị cáo tại TTCP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng để những người này lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện các hành vi trái công vụ. Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của các bị cáo đã giúp Trí thay đổi kết luận thanh tra từ “chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án” thành “không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án”, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nhằm đạt được mục đích, Nguyễn Cao Trí đã nhiều lần đưa hối lộ với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng cho các bị cáo tại TTCP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến Dự án Đại Ninh. Từ đó, các bị cáo tại TTCP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện các hành vi sai phạm. Trong đó, bị cáo Trí đưa tổng số tiền 750 triệu đồng cho các bị cáo là thành viên tổ công tác thuộc TTCP; thông đồng, câu kết để tổ công tác báo cáo theo hướng chấp nhận đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh dựa trên tài liệu hợp thức về năng lực tài chính do Trí cung cấp… Nguyễn Cao Trí cũng 5 lần đưa hối lộ tổng số tiền 2,1 tỷ đồng cho Trần Đức Quận và 7 lần đưa hối lộ tổng số tiền 4,2 tỷ đồng cho Trần Văn Hiệp. Viện kiểm sát xác định, bị cáo Quận đã nhận tiền từ Nguyễn Cao Trí để chỉ đạo cán bộ dưới quyền giúp Công ty Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ dự án Đại Ninh trái quy định pháp luật. Với Trần Văn Hiệp, bị cáo này là người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng. Do có mối quan hệ với Nguyễn Cao Trí, nhận sự chỉ đạo từ Bí thư tỉnh, đồng thời đã 7 lần nhận tiền hối lộ nên đã thực hiện đề nghị trái pháp luật của Trí. Viện kiểm sát cũng xác định, bị cáo Mai Tiến Dũng mặc dù không phụ trách lĩnh vực thanh tra, giải quyết đơn thư nhưng do có mối quan hệ, quen biết với Nguyễn Cao Trí nên đã nhận đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, rồi “bút phê” và chỉ đạo cấp dưới tham mưu, xin ý kiến, truyền đạt ý kiến của lãnh đạo về việc chuyển đơn trái pháp luật. Cáo trạng của VKSND Tối cao nêu rõ, hành vi của các bị cáo trong vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Viện kiểm sát cho rằng cũng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.