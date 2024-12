Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc tự tử bất thành

Trong năm 2024, truyền hình Việt bị 63 nam nghệ sĩ "xâm lấn", mở ra cuộc so kè không hồi kết ở showbiz. Ngay khi cả hai show "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" kết thúc, sức nóng không suy giảm mà còn tăng nhiệt nhờ chuỗi concert tiếp lửa.