Cựu Bí thư Tuyên Quang, Phú Thọ dính vi phạm vụ Thuận An và Phúc Sơn

Trong 3 cựu Bí thư Tỉnh ủy vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật, cựu Bí thư Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm liên quan vụ Thuận An, còn 2 cựu Bí thư Phú Thọ liên quan vụ Phúc Sơn. Tại kỳ họp thứ 48 vừa diễn ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo của hai địa phương Tuyên Quang và Phú Thọ. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban cán sự đảng UBND tỉnh Tuyên Quang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tổ chức thực hiện Gói thầu số 26 thuộc Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện). "Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương", theo kết luận của cơ quan kiểm tra. Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm (Ảnh: Tiến Tuấn). Những vi phạm nêu trên, theo Ủy ban Kiểm tra, đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật. Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Ban cán sự đảng UBND tỉnh các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các ông: Chẩu Văn Lâm, nguyên Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Viết Cương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang, nguyên Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Viết Cương; Cảnh cáo Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Hà Văn Sáng, Phó Giám đốc Ban Quản lý. Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Tuyên Quang các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và ông Hà Quốc Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Chẩu Văn Lâm. Với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011-2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận "đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo". Việc này khiến nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tổ chức thực hiện dự án, gói thầu do Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật. Trách nhiệm cá nhân đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về các ông: Ngô Đức Vượng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Doãn Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Dân Mạc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hạ Hòa và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Trên cơ sở vi phạm được chỉ ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011-2016. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2010-2015 và các ông Ngô Đức Vượng, Nguyễn Doãn Khánh, Lưu Quang Huy.