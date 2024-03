Cứu bệnh nhân định tự tử, nam bảo vệ ngã từ tầng 7 rồi tử vong

Trong lúc tìm cách khuyên can, đưa một nam bệnh nhân có ý định tự tử vào khu vực an toàn, bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn không may bị ngã từ tầng 7 xuống lan can tầng 3 thiệt mạng.

Tối 2/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND tỉnh Bắc Kạn xác nhận thông tin trên và cho biết sự việc xảy ra sáng cùng ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Cụ thể, khoảng 10h30, bệnh nhân P.V.M. (SN 1998, đang điều trị tại Khoa Tâm thần, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn) bất ngờ leo ra mái ban công tầng 7 của khu nhà B bệnh viện. Nam bệnh nhân trèo ra ngoài lan can tầng 7 của bệnh viện (Ảnh: Báo Bắc Kạn). Tới khoảng 10h40, ông L.V.P. (bảo vệ của bệnh viện) đã tìm cách tiếp cận, giải cứu anh M. Tuy nhiên, trong quá trình giải cứu, khuyên can bệnh nhân, ông P. không may bị ngã từ lan can tầng 7 xuống tầng 3 khu nhà B bệnh viện và tử vong. Đến 12h, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tìm cách để đưa bệnh nhân P.V.M. vào khu vực an toàn, tuy nhiên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Sau đó 3 tiếng, nam bệnh nhân đã rơi từ tầng 7 xuống sân Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn và tử vong do điểm rơi nằm ngoài phao hơi cứu hộ.