Cường Đô La khoe món quà 'khủng' được hàng xóm tặng

Sự khác biệt so với Yamaha PG-1, xe Yamaha 125ZR dùng động cơ 2 thì và có mức giá đắt đỏ. Mẫu xe Yamaha 125ZR mới toanh có giá lên đến 400 triệu đồng. Đây là mẫu xe có biệt danh "cá mập", sử dụng hộp số 6 cấp. Ngoài dòng xe hai bánh, Cường Đô La còn sưu tầm xe đạp, gần nhất là chiếc xe đạp thuộc dòng Trek Slash 9.9 Project One. Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường tốn khoảng 500 triệu để sở hữu một chiếc Trek Slash 9.9 Project One cùng những món nâng cấp.

Dù công việc kinh doanh rất bận rộn nhưng ông bố đại gia vẫn luôn sắp xếp để có nhiều thời gian ở bên gia đình và các con. Với Cường Đô La, khoảng thời gian dành cho gia đình là lúc anh cảm thấy hạnh phúc và bình yên nhất.

Kể từ khi có con, Cường Đô La gia nhập hội những ông bố "cuồng" con. Trang cá nhân của anh luôn tràn ngập những khoảnh khắc vui vẻ cùng các con. Mỗi lúc rảnh rỗi, Cường Đô La lại là người đàn ông của gia đình, làm những công việc thường nhật như cho con ăn, chơi cùng con, đưa các con đi chơi, đọc truyện cho con... khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Tháng 5 vừa qua, Đàm Thu Trang sinh thêm bé trai Sutin. Dù đã có thành viên mới, tuy nhiên nam doanh nhân vẫn dành sự yêu thương và quan tâm đến tất cả các con để các bé không cảm thấy tủi thân.