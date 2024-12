Cường Đô la chi 300 triệu độ mâm cho siêu xe Porsche 911 giá 20 tỷ

Chiếc Porsche 911 Sport Classic của Cường Đô la sau khi nâng cấp bộ mâm 300 triệu đã xuất hiện trở lại trên phố sau thời gian dài “ở ẩn”. Thời gian qua, sau khi công ty Quốc Cường Gia Lai gặp sóng gió do Tổng giám đốc Nguyễn Thị Như Loan bị cáo buộc vi phạm pháp luật và bắt tạm giam bởi C03 Bộ Công an, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đã trở lại với vai trò người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc của công ty này từ ngày 22/7. Ảnh: Huy Lê Kể từ đó đến nay, ít người thấy doanh nhân phố núi cầm lái siêu xe trên đường phố như trước đây. Tuy nhiên mới đây, chiếc Porsche 911 Sport Classic trị giá hơn 20 tỷ của anh bỗng xuất hiện tại một con phố trung tâm Sài Gòn, đặc biệt thay đổi chi tiết mới khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ảnh: Huy Lê Cụ thể, chiếc xe được nâng cấp từ bộ la-zăng 5 chấu đơn kích thước 20 inch phía trước/21 inch phía sau lên bộ mâm HRE 5 chấu to bản theo thiết kế cổ điển, tăng kích thước lên 21 và 22 inch. Riêng bộ mâm này có giá lên tới 10.500 USD (quy đổi khoảng 267 triệu VNĐ) tại thị trường Mỹ. Như vậy, sau khi chuyển về Việt Nam và lắp đặt, Cường Đô la phải bỏ ra số tiền khoảng 300 triệu đồng. Theo tìm hiểu của VietNamNet, chiếc Porsche 911 Sport Classic này mang số hiệu 1.202. Đây là ngày sinh của doanh nhân phố núi (12/02). Để tạo dấu ấn cho chiếc xe, chủ nhân còn lựa chọn con số 82 trên nền trắng ở hai bên thân xe, đánh dấu cho năm sinh 1982. Ngoại thất xe không quá nổi bật bởi màu sơn xám đặc trưng của phiên bản này, có tên gọi Sport Grey Metallic. Trên nắp ca-pô có sọc kép màu trắng tạo điểm nhấn tạo sự đồng nhất với trần xe sợi carbon dạng bong bóng kép biểu trưng từ Sport Classic đời 997. Đuôi xe tương tự với hai hốc gió nhỏ nằm bên sườn, tuy nhiên đã loại bỏ hốc hút gió ở vòm bánh sau. Điểm nhấn chính trên phiên bản giới hạn là cánh gió dạng đuôi vịt (ducktail), lấy cảm hứng từ mẫu 911 Carrera RS thập niên 70. “Trái tim” của Porsche 911 Sport Classic là động cơ boxer dung tích 3.7 lít tăng áp, sản sinh công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Cỗ máy này kết hợp với hệ dẫn động cầu sau và hộp số sàn 7 cấp. Nhờ đó, xe dễ dàng tăng tốc 0-100 km/h trong thời gian 4,1 giây và vận tốc tối đa ở mức 315 km/h. Tính đến nay, chỉ có vỏn vẹn 2 chiếc 911 Sport Classic xuất hiện tại Việt Nam. Chiếc đầu tiên thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, mang số hiệu 1.005 và biển số lặp “29.29” khá đẹp. Giá bán khởi điểm của xe được nhà phân phối chính hãng công bố trước đây là 18,66 tỷ đồng chưa gồm các tùy chọn. Như vậy, giá lăn bánh của xe lên tới trên 20 tỷ đồng. Theo công bố của thương hiệu ngựa chồm Đức, chỉ có vỏn vẹn 1.250 chiếc Porsche 911 Sport Classic được sản xuất trên toàn thế giới. Do đó, có thể nhiều đại gia Việt sẽ sớm đặt hàng mẫu xe này bất chấp giá bán chính hãng đã tăng lên mức 19,22 tỷ đồng trong thời gian qua. Ngoài 911 Sport Classic, đại gia Việt khác được bàn giao chiếc 911 Dakar giới hạn 2.500 chiếc với giá bán hơn 15 tỷ đồng. Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!