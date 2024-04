Cuộn thép rơi trúng người đi đường ở Bình Dương: Không phải tai nạn giao thông

Theo PC08, đây không phải là tai nạn giao thông. Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định vụ việc liên quan đến một dạng tai nạn khác do quá trình kinh doanh, vận hành máy móc đưa hàng hóa lên xe nhưng gặp sự cố dẫn đến cuộn thép rớt va trúng xe máy. Vì vậy, PC08 đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an địa phương để xử lý theo quy định.

Liên quan vụ cuộn thép rơi trúng người đi đường tại phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), ngày 5/4, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Bình Dương cho hay đã hoàn tất thủ tục chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an phường Phú Lợi làm rõ, xử lý theo quy định.

Như VTC News đưa tin, khoảng 11h ngày 3/4, xe đầu kéo BKS TP.HCM do tài xế T.V.T. (47 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) cầm lái, chở nhiều cuộn thép đi trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng từ thị xã Bến Cát đi TP Dĩ An. Khi đi tới địa bàn phường Phú Lợi thì một cuộn thép bất ngờ rơi xuống đường, va trúng xe máy do người đàn ông cầm lái chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến người đàn ông cùng xe máy ngã xuống đường. Nạn nhân bị thương nhẹ được người dân đưa đi cấp cứu.