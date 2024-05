Cuốn sách best-seller về 6 chiến lược gia kiệt xuất định hình thế giới

Phần mở đầu, Kissinger đưa ra vai trò không thế thiếu của vị trí lãnh đạo, bản chất của quyết định lãnh đạo, các kiểu mẫu lãnh đạo, trình bày bối cảnh lịch sử của 6 nhà lãnh đạo được mô tả trong sách này.

Trong phần kết luận, tác giả bàn về tiến trình của "lãnh đạo", cũng như lãnh đạo với trật tự thế giới và tương lai của "lãnh đạo".

Đây là hai phần đặc biệt quan trọng đúc kết những tư tưởng, tầm nhìn của Kissinger về lãnh đạo trong suốt gần một đời hoạt động chính trị của mình.

Cuốn sách phù hợp với những độc giả quan tâm các chiến lược gia cụ thể được mô tả trong sách này, bối cảnh lịch sử, chính trị của đất nước họ cũng như của thế giới sau Thế chiến II, mở rộng ra là địa chính trị và trật tự thế giới nói chung.

Henry Kissinger (1923-2023) là Cố vấn An ninh quốc gia và Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời các tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford, đã cố vấn cho nhiều tổng thống Mỹ khác về chính sách đối ngoại.

Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách và bài báo về chính sách đối ngoại và ngoại giao.

Trong đó, Omega Plus đã xuất bản: Về Trung Quốc (On China, 2011); Trật tự thế giới (World Order, 2014); Lãnh đạo: 6 chiến lược gia kiệt xuất định hình thế giới (Leadership: Six Studies in World Strategy, 2022).