Cuối tháng này, Huawei phát hành hệ điều hành thoát ly hoàn toàn Android

Hệ điều hành HarmonyOS Next ‘hoàn toàn tự chủ được phát triển độc lập’, theo một lãnh đạo Huawei. Huawei đã sẵn sàng cạnh tranh với Google Android và Apple iOS trên thị trường smartphone Trung Quốc. Theo Chen Xinxin, phụ trách các giải pháp công nghiệp HarmonyOS, Huawei sẽ chính thức phát hành hệ điều hành HarmonyOS Next vào cuối tháng 9. Thông tin được đưa ra tại một hội chợ thương mại quốc tế ở Bắc Kinh ngày 14/9. Huawei giới thiệu smartphone gập ba trên thế giới - Mate XT - vào ngày 10/9. Ảnh: Xinhua HarmonyOS Next được xem là phiên bản “tinh khiết” của Harmony. Khác với các phiên bản trước, nó không còn hỗ trợ các ứng dụng Android. Theo ông Chen, hệ điều hành “hoàn toàn tự chủ và được phát triển độc lập”. Huawei lần đầu công bố HarmonyOS như một thay thế cho Android tại Trung Quốc vào tháng 8/2019, ba tháng sau khi bị Mỹ thêm vào danh sách cấm vận thương mại, khiến công ty không thể mua được công nghệ xuất xứ Mỹ nếu không có giấy phép. Ông Chen cho biết, tính đến nay, HarmonyOS đã chạy trên hơn 900 triệu thiết bị với 2,54 triệu nhà phát triển. Huawei dự định đầu tư hơn 7 tỷ NDT (987 triệu USD) để khuyến khích các ứng dụng gốc và dịch vụ kỹ thuật cho HarmonyOS, cũng như xây dựng hệ sinh thái cho hệ điều hành. Vào tháng 1, Huawei đã giới thiệu HarmonyOS Next cho các nhà phát triển. Chủ tịch bộ phận kinh doanh tiêu dùng Huawei Richard Yu Chengdong tiết lộ hệ điều hành sẽ chính thức có mặt trên Mate 70 – dòng smartphone 5G tiếp theo – vào quý IV. Ngày càng nhiều nhà phát triển Trung Quốc ủng hộ HarmonyOS Next. Chẳng hạn, “gã khổng lồ” thương mại điện tử JD.com đầu tuần trước tiết lộ ứng dụng di động hỗ trợ HarmonyOS Next sẽ được phát hành vào tháng 9. Gần đây, HarmonyOS qua mặt Apple iOS trở thành hệ điều hành di động lớn thứ hai Trung Quốc với 17% thị phần trong ba tháng đầu năm, tăng gấp đôi sự hiện diện so với cùng kỳ năm 2023, theo hãng nghiên cứu Counterpoint. (Theo SCMP)