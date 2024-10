Cuối cùng Justin Bieber đã trở lại sau chuỗi ngày khủng hoảng vì bê bối chấn động của Diddy, tình trạng hiện tại gây ngỡ ngàng

Justin Bieber vừa có động thái phá vỡ sự im lặng sau khoảng thời gian chịu sức ép lớn vì dính vào bê bối chấn động của ông trùm làng nhạc Diddy. Ngày 21/10, tờ Page Six đưa tin, Justin Bieber đã biểu diễn trở lại sau khoảng thời gian gặp khủng hoảng, tự cô lập mình với mọi người vì liên tục bị réo tên trong vụ bê bối tình dục, mại dâm chấn động của ông trùm Diddy. Anh vừa biểu diễn ở concert của rapper Don Toliver tại Los Angeles, Mỹ. Hai nghệ sĩ kết hợp trình diễn bản hit Private Landing của Toliver. Trong video ghi lại màn biểu diễn của chồng được Hailey Bieber đăng tải lên trang cá nhân, Justin Bieber năng lượng, thoải mái nhún nhảy trên sân khấu.

Justin Bieber trở lại sân khấu và đã có những giây phút thăng hoa với âm nhạc Trên mạng xã hội, giọng ca Baby cũng cập nhật tình hình cuộc sống hiện tại. Vào ngày 20/10, anh đăng ảnh làm nhạc trong phòng thu cùng 1 số khoảnh khắc đời thường, trong đó có ảnh tình cảm với bà xã. Trước đó, lần gần nhất Justin Bieber sử dụng và chia sẻ cuộc sống của mình lên MXH là vào ngày 3/9, gần 2 tuần trước khi Diddy bị bắt. Động thái quay lại sân khấu và dùng lại MXH cho thấy vấn đề tâm lý của Justin Bieber đã tốt hơn, tìm lại được trạng thái cân bằng.

Nam ca sĩ đã sử dụng MXH trở lại. Sau khi Diddy bị bắt và bản thân bị réo tên trong vụ bê bối chấn động của ông trùm, Justin Bieber đã dừng cập nhật trang cá nhân Trên tờ Daily Mail, ông Stephen Baldwin - bố Hailey - cho biết con gái đang là nguồn sức mạnh giúp Justin Bieber vượt qua giai đoạn khó khăn, tăm tối. Ông cũng tự hào mô tả con rể là "1 trong những ngôi sao dũng cảm nhất từ trước đến nay". Cha Hailey Bieber chia sẻ ông hoàn toàn ủng hộ Justin đặt sự ưu tiên cho sức khỏe tinh thần và gia đình lên trên sự nghiệp.

Hailey được tiết lộ đang là nguồn sức mạnh giúp Justin Bieber vượt qua giai đoạn khó khăn Sau khi Diddy bị bắt, mối quan hệ trong quá khứ giữa Justin Bieber và ông trùm trở thành đề tài bàn tán trên các trang mạng xã hội. Đặc biệt, đoạn clip Diddy úp mở về việc "đi chơi riêng trong 48 giờ" cùng Bieber khi ấy mới 15 tuổi, bị cư dân mạng mang ra mổ xẻ và bàn tán. Nhiều người đặt nghi vấn Justin Bieber từng là nạn nhân bị Diddy xâm hại tình dục. Nghi vấn trên khiến giọng ca sinh năm 1994 bị gọi tên khắp các mặt báo và MXH. Bị kéo vào vụ bê bối của Diddy khiến Justin Bieber gặp áp lực lớn, sức khỏe tinh thần sa sút nghiêm trọng. Trong những lần xuất hiện gần đây, nam ca sĩ khiến công chúng lo lắng khi luôn bị bắt gặp trong trạng thái ủ rũ, mệt mỏi và hốc hác. Vào ngày 10/10, nguồn tin thân cận cho biết tình trạng suy kiệt, mệt mỏi của "hoàng tử nhạc pop" ngày càng nghiêm trọng. Nam ca sĩ gặp khó khăn trong việc tin tưởng những người xung quanh, và cô lập mình khỏi bạn bè hay những người thân thiết với anh suốt nhiều năm qua. "Justin hiện cảm thấy vô cùng khó khăn, tồi tệ. Anh ấy đang phải vật lộn với những 'bóng ma' trong quá khứ. Justin đã trải qua khoảng thời gian không vui bên Diddy. Dù vậy, Justin vẫn cảm thấy khó xử, không biết phải làm thế nào trước những cáo buộc chống lại đàn anh", nguồn tin cho biết. Trong khi đó, 1 người khác lại tiết lộ nam ca sĩ Peaches cảm thấy "kinh khủng, ghê tởm" trước vụ bê bối của Diddy. Anh được khuyên tránh xa mọi thứ liên quan đến rapper tai tiếng suốt thời gian qua. Tuy nhiên, điều này cũng không thể giúp tâm trạng lao dốc, sự bức bối và lo lắng của Justin Bieber khá hơn. Đáng chú ý, Justin Bieber từng bị trầm cảm nặng. Trong bộ phim tài liệu Justin Bieber: Next Chapter phát hành năm 2020, anh từng cho biết luôn ở trong tình trạng đau khổ kể từ thời mới nổi tiếng, trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu sau bản hit Baby (2010). Do đó, người thân và bạn bè đang cố gắng động viên nam ca sĩ trong giai đoạn sóng gió và áp lực này.

Mối quan hệ trong quá khứ với Diddy khiến Justin Bieber gặp khủng hoảng

Hình ảnh nam ca sĩ xuất hiện trong trạng thái mệt mỏi, u sầu và gầy gò suốt thời gian qua khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng

Nguồn tin thân cận khẳng định sức khỏe tinh thần Justin Bieber đã xuống cấp nghiêm trọng sau chuỗi ngày bị réo tên liên tục trong vụ án tình dục chấn động của trùm nhạc rap Diddy Theo Người Đưa Tin