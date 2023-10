Cuộc xung đột thế kỷ đốt nóng "chảo lửa" Trung Đông

Từ 5.000 năm trước, tổ tiên người Do Thái và người Ả Rập đều định cư ở vùng đất Trung Đông huyền bí. Trải qua những biến thiên của lịch sử, có lúc người Do Thái chiến thắng và xây dựng Vương quốc Do Thái phát triển phồn thịnh, nhưng cũng không ít lần họ bị mất đất, bị xua đuổi, phải tha hương khắp nơi. Tuy nhiên, bằng nhiều cách, đặc biệt là mua lại đất của người địa phương, người Do Thái luôn tìm cách quay trở về Vương quốc Do Thái của mình.

Gần 2.000 năm trước, sau khi chiếm Vương quốc Do Thái, Đế quốc La Mã đã đổi tên thành xứ Palestine và người Ả Rập sống ở đây được gọi là người Palestine. Sau khi Đế quốc La Mã bị đánh bại, Palestine trở thành một phần của các Đế chế Ả Rập suốt từ thế kỷ thứ 7.

Trong giai đoạn năm 1517-1917, Đế chế Ottoman kiểm soát phần lớn khu vực này. Sau khi Đế quốc Ottoman thất bại trong Thế chiến I (1914-1918), Hội Quốc Liên (tiền thân của Liên hợp quốc) đã quyết định hơn 90% lãnh thổ Palestine được trao cho các quốc gia Ả Rập và Anh, Pháp là quốc gia ủy trị. Trong đó, Anh kiểm soát vùng lãnh thổ Palestine với phần lớn là người Ả Rập, người Do Thái chiếm thiểu số, nhưng không có xung đột giữa họ.

Tuy nhiên, căng thẳng giữa người Do Thái và người Ả Rập gia tăng khi Anh được giao nhiệm vụ thiết lập "quê hương" cho người Do Thái tại Palestine. Theo kế hoạch của Anh, người Do Thái bắt đầu tới Palestine định cư từ năm 1917. Từ năm 1919 đến năm 1926, Phong trào bài Do Thái ở châu Âu diễn ra mạnh mẽ khiến khoảng 90.000 người Do Thái di cư đến Palestine.

Bản đồ Israel (Ảnh: BBC).

Nhằm chạy khỏi nạn diệt chủng của Đức quốc xã, người Do Thái tiếp tục chạy về Palestine và đến cuối những năm 1930, người Do Thái ở vùng đất này đã tăng lên 400.000 (bằng 1/3 số người Ả Rập ). Đến năm 1940, số lượng người Do Thái và người Ả Rập gần bằng nhau, khiến mâu thuẫn giữa hai cộng đồng Do Thái và Ả Rập thêm gay gắt, cùng với đó là sự phản đối quyền cai trị của Anh ở vùng đất này cũng gia tăng.

Từ năm 1923, quyền ủy trị của người Anh đối với Palestine chấm dứt. Năm 1947, Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 181, chia tách xứ Palestine thành hai nhà nước, một cho người Ả Rập Palestine (chiếm 43,5% diện tích lãnh thổ) một cho người Do Thái (chiếm 56,5% diện tích). Người Do Thái tán thành, tuy nhiên, người Ả Rập không chấp nhận và từ chối đàm phán. Kể từ đây, ngọn lửa xung đột giữa các bên chính thức được châm ngòi với cuộc chiến phản đối quốc gia mới Israel, tranh chấp Bờ Tây, Dải Gaza và giành quyền kiểm soát Jerusalem.

Ngày 14/5/1948, ngay sau khi Anh rút khỏi Palestine, người đứng đầu Cơ quan Do Thái là David Ben Gurion tuyên bố thành lập Nhà nước Israel với thủ đô là Jerusalem. Một ngày sau, ngày 15/5/1948, chiến tranh Trung Đông lần thứ nhất nổ ra giữa liên minh các nước Ả Rập (gồm Ai Cập, Syria, Jordan và Iraq) và Israel. Khoảng 750.000 người Palestine phải tháo chạy hoặc bị buộc phải rời bỏ nhà cửa trong "Ngày thảm họa" (al-Nakba) và định cư trong các trại tị nạn gần biên giới Israel.

Cho đến nay, tình trạng của những người tị nạn này vẫn là điểm khó giải quyết trong quan hệ Ả Rập - Israel. Trong cuộc chiến này, Israel không những không suy yếu mà còn kiểm soát thêm nhiều vùng đất ở Palestine. Trong khi đó, Jordan kiểm soát khu vực Bờ Tây, Ai Cập kiểm soát khu vực Gaza; thành phố Jerusalem bị chia đôi giữa lực lượng Israel ở phía tây và lực lượng Jordan ở phía đông.

Trong vài thập niên tiếp theo, hai bên tiếp tục đổ lỗi cho nhau và các cuộc xung đột, chiến tranh vẫn tiếp tục diễn ra. Trong cuộc Chiến tranh 6 ngày năm 1967 hay còn gọi là cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ 3, Israel chiếm Đông Jerusalem và Bờ Tây, đồng thời chiếm gần hết cao nguyên Golan của Syria, Gaza và bán đảo Sinai của Ai Cập.