Cuộc ‘tỉ thí’ đặc biệt giữa Tổng thống Biden và ông Trump

Đáng chú ý, đây là sự kiện đầu tiên kiểu này kể từ cuối những năm 1980 không phải do Ủy ban lưỡng đảng chuyên trách tranh luận của các ứng viên tổng thống (CPD) chủ trì. Điều này đồng nghĩa CNN là đơn vị tổ chức duy nhất, phụ trách hoàn toàn các hoạt động vào tối 27/6.

Hai trong số những người dẫn chương trình tin tức uy tín nhất của CNN là Jake Tapper và Dana Bash sẽ đảm nhận vai trò đồng điều phối cuộc tranh luận. Và họ sẽ có thêm công cụ để kiểm soát những gì diễn ra so với những người điều phối sự kiện trước đây. Cụ thể, theo các quy tắc mới công bố, cả hai ứng viên sẽ bị tắt micro trừ khi đến lượt họ phát biểu, một khác biệt lớn so với những năm trước. Ngoài ra, các ứng viên sẽ đứng trên sân khấu tranh luận mà không có khán giả theo dõi tại trường quay, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1960.

CNN chỉ giải thích đơn giản rằng các quy tắc mới nhằm "đảm bảo thời gian và một cuộc tranh luận văn minh". Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, những thay đổi có thể nhằm tránh lặp lại tình trạng náo loạn 4 năm trước, khi ông Biden và ông Trump có 2 lần so tài hùng biện trên sân khấu trước bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Nhiều khán giả đã chỉ trích những cuộc tranh luận đó là “nảy lửa, lộn xộn và tồi tệ”.

Chiến dịch vận động tranh cử của ông Biden cũng phàn nàn về cách CPD điều hành các cuộc tranh luận năm 2020 là “lỗi thời”, chỉ tập trung vào việc tạo ra "các sự kiện hoành tráng" hơn là "những cuộc tranh luận hay". Họ đồng thời cáo buộc CPD tổ chức tranh luận quá muộn, khi người dân ở một số bang đã đi bỏ phiếu sớm, nên làm giảm tác dụng của sự kiện với cử tri.

Ngoài sự kiện do CNN chủ trì, ông Biden và ông Trump đã đồng ý tham gia cuộc tranh luận thứ 2 trên truyền hình vào ngày 10/9, do hãng thông tấn ABC tổ chức. Các cuộc “đọ sức” này phần lớn sẽ dựa trên những quy tắc cơ bản do chiến dịch tái tranh cử của đương kim tổng thống đặt ra.

Chiến dịch tái tranh cử của cựu Tổng thống Trump đã kêu gọi tổ chức nhiều cuộc tranh luận hơn và có khán giả hiện diện ở trường quay, nhưng đối thủ của ông cho đến nay vẫn từ chối đề xuất này.

Công tác chuẩn bị của hai ứng viên