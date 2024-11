Cuộc sống vất vả của cựu cầu thủ Long An tai nạn nguy kịch

Nhiều cựu danh thủ bóng đá đã đứng ra kêu gọi quyên góp để giúp cựu cầu thủ Đồng Tâm Long An - Tshamala chi trả viện phí khi anh đang nguy kịch vì tai nạn. Cầu thủ Tshamala thời còn khoác áo Đồng Tâm Long An. Ảnh: FBNV Hành trình gian khó tại Lào Tshamala gia nhập đội bóng ở Long An vào năm 2004 nhưng chỉ sau một năm, anh đã được đội bóng cho Quảng Nam mượn tham gia giải hạng Nhất. Sau khi trở lại Long An, anh tiếp tục gắn bó với đội bóng này trong suốt 6 mùa giải, đóng vai trò chủ chốt trong các thành công của đội. Thời điểm phong độ đỉnh cao, Tshamala là một trong những ngoại binh ấn tượng nhất tại V.League, giúp Long An giành chức vô địch vào năm 2006 và 2 lần á quân vào các năm 2007, 2008. Tuy nhiên, những chấn thương dai dẳng đã khiến phong độ của Tshamala suy giảm. Năm 2012, Long An quyết định chia tay anh, và dù thử sức ở một số đội bóng khác, nhưng anh không thể tìm được chỗ đứng. Trong lúc sự nghiệp đang gặp khó khăn, Tshamala nhận được lời mời từ một người quen sang Lào thi đấu cho đội bóng Champasak. Tshamala từng cho cho biết, thời gian thi đấu tại Lào của anh rất đáng quên. Tshamala bị nợ lương và tiền ăn trong suốt 7-8 tháng. Nhận thấy tình cảnh của Tshamala, cựu danh thủ Đoàn Hoàng Sơn quyết định đưa anh về Việt Nam và tìm cho anh một công việc ổn định. Suýt nữa trở thành công dân Việt Nam Vào mùa giải V.League 2009, Long An đã tính đến việc nhập tịch cho Tshamala, cùng với tiền vệ Issawa (Thái Lan). Cả hai đều đã thi đấu tại Việt Nam hơn 5 năm và vượt qua các yêu cầu kiểm tra tiếng Việt cũng như các thủ tục pháp lý. Các đồng đội tại Long An còn gọi Tshamala là Lê Minh Tshamala, và Issawa là Lý Lâm Wa. Tuy nhiên, vào phút chót, kế hoạch nhập tịch này đã bị hủy bỏ mà không rõ lý do. Sau khi giải nghệ, Tshamala trở thành một huấn luyện viên bóng đá tại một trung tâm đào tạo trẻ. Mặc dù kĩ năng sư phạm không quá xuất sắc, nhưng anh rất được các học trò và đồng nghiệp yêu mến nhờ sự tận tâm và yêu nghề. Đoàn Hoàng Sơn, nhận xét: “Tshamala nói tiếng Việt khá tốt, cậu ấy luôn cầu thị và chịu khó, đặc biệt là luôn hết lòng vì học trò”. Tai nạn nguy kịch Để trang trải cuộc sống, Tshamala dạy bóng đá cộng đồng và làm thêm nghề điện lạnh. Tuy nhiên, mới đây, anh không may gặp tai nạn do bị một đối tượng cướp giật túi xách trên đường. Trong quá trình truy đuổi theo tên cướp, Tshamala đã đâm vào trụ điện dẫn đến tai nạn rất nghiêm trọng. Tshamala phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt với chi phí một ngày khoảng 25 triệu đồng. Trước tình hình này, cựu tuyển thủ Đoàn Hoàng Sơn, Phan Văn Tài Em... đã đứng ra kêu gọi quyên góp để giúp Tshamala có chi phí điều trị. Sau 2 ngày kêu gọi giúp đỡ cho cựu cầu thủ nổi tiếng của Đồng Tâm Long An, Đoàn Hoàng Sơn cùng các đồng nghiệp của Tshamala thông báo số tiền quyên góp được lên tới 224,7 triệu đồng. Số tiền này sẽ được trao cho vợ Tshamala để chi trả tiền viện phí.