Cuộc sống và những ngã rẽ tuổi xế chiều của siêu sao võ thuật Thành Long, Lý Liên Kiệt

Thời điểm Lý Tiểu Long nổi tiếng, Thành Long vẫn chỉ là một diễn viên thế thân. Tuy nhiên, bằng năng lực của mình, anh đã nối gót đàn anh, thẳng tiến lên màn ảnh Hollywood với loạt phim Náo Loạn Phố Bronx (Rumble In The Bronx, 1995), series Giờ Cao Điểm (Rush Hour), Trưa Thượng Hải (Shanghai Noon, 2000)...

Mười năm qua, Thành Long đóng 11 tác phẩm, hầu hết không được khán giả đánh giá tích cực, điểm chấm bình quân trên diễn đàn phim Douban là 5,2/10 điểm.



Thành Long chấp nhận thực tế, cả ông lẫn dòng phim hành động - võ thuật đều đã qua thời hoàng kim.

Trang Sohu nhận định, những năm qua, Thành Long ít thay đổi phong cách làm phim, thiếu sáng tạo, chủ yếu diễn những tác phẩm vốn là sở trường của ông. Hollywood từng mời tài tử đóng chính Everything Everywhere All At Once nhưng ông từ chối. Sau đó, ê kíp thay đổi kịch bản để Dương Tử Quỳnh thay thế. Vai diễn giúp "đả nữ" thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc ở Oscar 2023.

Dù giảm sức hút ở phòng vé, Thành Long vẫn có vị trí quan trọng trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ, có vị trí trong làng phim quốc tế.

Lý Liên Kiệt mắc nhiều bệnh tật

Ngôi sao sinh năm 1963 bắt đầu mai danh ẩn tích từ giữa năm 2020, ông không còn mặn mà với điện ảnh mà đi theo con đường tu thiền, làm thiện nguyện. Vùng đất Phật giáo như Bhutan, Nepal là những nơi siêu sao võ thuật thường ghé tới để tu hành.