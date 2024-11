Cuộc sống Thanh Bùi hiện tại: Dốc sức nuôi con, khẳng định tình yêu với vợ

Ca sĩ, nhạc sĩ Thanh Bùi có những chia sẻ cởi mở về tình yêu với vợ, với con và đặc biệt là con đường sự nghiệp trong thời gian tới. Thanh Bùilà ca sĩ, nhạc sĩ từng gặt hái nhiều thành công trong nghệ thuật, là người gốc Việt đầu tiên lọt vào top 8 của cuộc thi Thần tượng âm nhạc Úc (Australian Idol) vào năm 2008. Trở về nước, anh được đông đảo khán giả yêu mến, sở hữu nhiều bản hit đình đám như Tình về nơi đâu, Lặng thầm một tình yêu...

Nhạc sĩ Thanh Bùi (Ảnh: VnExpress) Không chỉ được biết đến về tài năng, nhạc sĩ Thanh Bùi còn khiến nhiều người quan tâm khi vợ anh - doanh nhân Trương Huệ Vân, cháu ruột bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát - đang bị Tòa án Nhân dân TP HCM bị bắt năm 2022 và xét xử về những sai phạm trong kinh doanh. Ở giai đoạn một của vụ án, Trương Huệ Vân bị phạt 17 năm tù về tội Tham ô tài sản. 2 năm sống “im hơi lặng tiếng” sau khi vợ bị bắt, thời gian gần đây, nhạc sĩ Thanh Bùi cởi mở hơn với báo chí về cuộc sống riêng. Vợ bị bắt, ảnh hưởng tinh thần nhưng hạn chế tiêu cực Chia sẻ với VnExpress gần đây, nhạc sĩ Thanh Bùi lần đầu nói về quãng thời gian sau khi vợ bị bắt: “Có lúc, biến cố đã ảnh hưởng tinh thần tôi, tuy nhiên, tôi hạn chế tối đa việc bị tác động theo hướng tiêu cực. Tôi tìm cách nhẹ nhàng đối mặt tình thế khó nhằn để tìm tia sáng. Thương hai con, tôi phải mạnh mẽ hơn, lo cho gia đình. Tôi chấp nhận có những việc xảy đến như là số phận thử thách mình. Những gì trải qua giúp tôi trưởng thành và là con người tốt hơn ở hôm nay”. Sau khi vợ bị bắt, nhạc sĩ Thanh Bùi dành nhiều thời gian cho con. Anh cũng “khoe” thành tích đáng nể của các con dù con nhỏ: “Bảy tuổi, Khải An và Kiến An lập được ban nhạc riêng. Tôi nghiêm khắc và đề cao tính kỷ luật”. Chia sẻ với báo Phụ nữ Việt Nam, Thanh Bùi cho biết anh có quy tắc sẽ trở về nhà trước 20h để cùng các con chơi, đọc sách, kể chuyện, anh cũng sẽ đích thân đưa đón các bé đi học. Thanh Bùi khẳng định 2 quý tử đang sống không thiếu thứ gì, ngày nào các bé cũng rất vui vẻ và hạnh phúc.

Nhạc sĩ Thanh Bùi trong lần xuất hiện trước truyền thông mới đây. Đôi khi, hai con sinh đôi tò mò về việc vắng mẹ, nhạc sĩ chia sẻ với con cặn kẽ từng giai đoạn sự việc xảy ra với gia đình để các con hiểu, biết thông cảm và an tâm. Trong 2 năm qua, hai con của anh được gặp mẹ vài lần. Nam nhạc sĩ khẳng định với báo chí: “Hai con tôi đã sống hạnh phúc nhất có thể trong hoàn cảnh không hề bình thường". Trước những thắc mắc làm thế nào để bảo vệ hai con trước những thông tin tiêu cực, ca nhạc sĩ Thanh Bùi khẳng định: "Như bất cứ người cha nào, tôi muốn các con được bảo vệ, được sống một cách đủ đầy nhất mà không cảm thấy thiếu thốn gì. Tôi biết bản thân phải cố hết sức để đảm bảo điều đó. Tôi tự thấy đang làm rất tốt vai trò của mình thể hiện qua việc các bé ngày nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong điều kiện, hoàn cảnh xảy ra nhiều việc. Các con tôi sẽ được lớn lên trong sự riêng tư. May mắn, các bé hiện còn quá nhỏ nên hầu như chỉ phải lo việc chăm sóc, nuôi dạy". Thanh Bùi vẫn mãi một tình yêu với vợ Nói về vợ, nhạc sĩ Thanh Bùi vẫn dành một tình cảm đặc biệt. “Tôi vẫn mãi mãi một tình yêu với vợ, bằng hành động, không phải lời nói. Điều tôi có thể sát cánh cùng cô ấy là nuôi dạy hai con thật tốt, trở thành người có ích cho xã hội, đỡ gánh nặng cho bạn đời” - Thanh Bùi chia sẻ với Vnexpress. “Khi mình chấp nhận, mình cảm nhận hết nỗi đau, sự khó khăn, cảm được con đường vất vả đến mức nào. Mình sẽ có lựa chọn: đi con đường dễ dàng hoặc đi con đường đúng nhưng khó khăn”, anh nói. Dốc lòng với sự nghiệp giáo dục Sau một thời gian biến cố gia đình, nhạc sĩ Thanh Bùi quay trở lại, tập trung vào việc đào tạo. Năm 2023, nhạc sĩ Thanh Bùi mở một số trường nghệ thuật cho trẻ em, đặc biệt là cho trẻ em tự kỷ. Nam nghệ sĩ cho biết, anh phân biệt rạch ròi giữa chuyện gia đình và công việc. Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm gắn bó với công việc đào tạo, Thanh Bùi chia sẻ với Dân trí: "Tôi nghĩ để xứng đáng với hai chữ nghệ sĩ, ngoài việc lao động nghệ thuật, còn phải thể hiện trách nhiệm với xã hội. Tôi tin mỗi người đều có sứ mệnh riêng. Lựa chọn giúp ích và đóng góp cho xã hội của tôi chính là làm giáo dục. Giáo dục thúc đẩy từng đứa trẻ phát triển toàn diện bằng học thuật, nghệ thuật, thể thao. Bên cạnh đó tôi cũng đang tâm huyết làm sâu về giáo dục đặc biệt, can thiệp cho trẻ phổ tự kỷ". Với tôi, theo đuổi giáo dục nghệ thuật là tạo con đường giúp tài năng trẻ Việt Nam vươn ra toàn cầu. Tôi mơ mộng một ngày học trò mình đào tạo trong nước có thể đoạt giải Grammy hoặc Olympic thế giới. Theo Gia Đình Việt Nam