Cuộc sống sau 17 năm của bé gái bị bỏ rơi được gia đình Ireland nhận nuôi

Cháu Ngô Hương Thảo bị bỏ rơi năm 2007, sau đó được gia đình ông bà Eamon McMullen (Ireland) nhận nuôi. Cô bé được nuôi dạy khôn lớn trong vòng tay yêu thương của gia đình. Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ireland, chiều 3/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Dublin, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đã đến thăm gia đình ông bà Eamon McMullen nhận con nuôi người Việt Nam là cháu Ngô Hương Thảo. Cách đây 17 năm, cháu Ngô Hương Thảo được phát hiện bị bỏ rơi tại phường Vệ An (tỉnh Bắc Ninh) khi mới 2-3 ngày tuổi và được bàn giao cho Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Ninh vào ngày 10/12/2007. Tháng 5/2008, cháu Thảo được gia đình ông Eamon McMullen và bà Annette McMullen nhận nuôi. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm ông bà Eamon McMullen cùng con nuôi Ngô Hương Thảo. Ảnh: BNG Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bày tỏ xúc động khi thấy cháu Thảo đã được nuôi dạy khôn lớn trong vòng tay yêu thương của gia đình ông bà McMullen. Thứ trưởng vui mừng cho biết, cộng đồng người Việt tại Ireland với khoảng 5.000 người có cuộc sống ổn định, đoàn kết, đóng góp vào sự thịnh vượng của Ireland, có nhiều hoạt động tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam và dạy tiếng Việt cho các thế hệ con em sinh ra và lớn lên tại Ireland. Chính những hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch như vậy đã và đang góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa người dân hai nước. Ân cần hỏi thăm cháu Thảo, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã giới thiệu một số hoạt động do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức dành cho thanh niên, sinh viên kiều bào hàng năm, trong đó có Trại hè Việt Nam. Thứ trưởng động viên cháu học tập tốt, luôn nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với tình yêu thương mà bố mẹ nuôi dành cho cháu; mong cháu dành thời gian học tiếng Việt, tìm hiểu những nét đẹp văn hóa dân tộc Việt Nam và nếu có điều kiện trở về thăm quê hương, tham dự Trại hè Việt Nam để thêm yêu và gắn bó với mảnh đất nơi cháu được sinh ra. Bà Lê Thị Thu Hằng mong muốn gia đình tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để cháu Thảo học và duy trì tiếng mẹ đẻ, thực hành những nét đẹp văn hóa dân tộc và giữ mối liên kết với Việt Nam thông qua việc tham gia các hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Ireland, cũng như đưa cháu Thảo về thăm quê hương khi có điều kiện. Phúc đáp tình cảm của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, gia đình ông bà McMullen trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của Thứ trưởng. Ông bà McMullen xúc động kể lại quá trình nhận nuôi cháu Thảo và cho biết sẽ động viên cháu Thảo học tiếng Việt, tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam và tạo điều kiện cháu về thăm quê hương, tham dự các hoạt động do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức. Ireland hiện là đối tác hàng đầu của Việt Nam trong hợp tác nhận con nuôi. Hai nước đã ký Hiệp định về nhận con nuôi năm 2003 và đến nay đã có rất nhiều trẻ em Việt Nam tìm được mái ấm gia đình ở Ireland, mở ra cơ hội cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn được nuôi dưỡng trong môi trường thanh bình, tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, xã hội phát triển.