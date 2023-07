Cuộc sống làm cha đầy xúc động của Thanh Bùi sau khi kết hôn với doanh nhân Trương Huệ Vân

Thanh Bùi: Hạnh phúc đến bật khóc khi 2 con từng bị chậm nói giờ đã biểu diễn trên sân khấu

Thanh Bùi hiếm khi xuất hiện trước công chúng nhưng mỗi lần anh xuất hiện đều khiến khán giả chú ý. Cụ thể, tối 30/6 nam nhạc sĩ nổi tiếng đã hát Ba Kể Con Nghe cùng các học trò và 2 con trai Khải An, Kiến An tại một buổi diễn ở TP.HCM.



Thanh Bùi cùng 2 con biểu diễn trên sân khấu.

Đây là buổi diễn tổng kết cuối khóa học ủa cặp song sinh nhà Thanh Bùi, thuộc học viện âm nhạc do chính nam ca sĩ sáng lập. Các tiết mục tại buổi diễn được thể hiện bởi các học viên cùng sự tham gia hỗ trợ của thầy cô.

Thanh Bùi giữ vai trò hát bè và đánh đàn piano trong tiết mục trình diễn cùng hai con trai. Quán quân Vietnam's Got Talent 2016 - Nguyễn Trọng Nhân cũng có mặt trên sân khấu hỗ trợ bé Khải An, Kiến An. Chứng kiến hai con tự tin trên sân khấu, nam ca sĩ xúc động bật khóc nức nở ngay khi kết thúc tiết mục.



Anh bật khóc khi chứng kiến 2 con hát trước đông người.