Cuộc sống khác biệt của Quang Minh - Hồng Đào sau 5 năm ly hôn

Từng là một cặp nghệ sĩ được yêu mến, việc Quang Minh - Hồng Đào "đường ai nấy đi" từng khiến không ít khán giả tiếc nuối. Quang Minh - Hồng Đào từng nổi tiếng là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ gắn bó lâu nhất trong làng giải trí hải ngoại. Năm 2019, cả hai xác nhận đã ly hôn sau 24 năm chung sống. Mặc dù không còn đồng hành trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng.

Hồng Đào - Quang Minh ngày còn hạnh phúc. Bước ra từ cuộc hôn nhân 24 năm, cả Quang Minh và Hồng Đào đều tận hưởng cuộc sống theo cách riêng và tìm thấy hạnh phúc ở tuổi lục tuần. Quang Minh "lên chức" bố ở tuổi 65 Sau khi ly hôn, Quang Minh trở về Việt Nam và tiếp tục theo đuổi với nghề diễn. Nam nghệ sĩ tiết lộ, 2 năm dịch bệnh khiến anh thay đổi hoàn toàn quan điểm sống. Quang Minh cố gắng sống chậm, tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc đời.

Quang Minh sống chậm hơn để tận hưởng cuộc sống. Quang Minh thích tận hưởng cuộc sống độc thân bằng cách làm đẹp, ăn diện, tập bơi để giữ dáng. Mỗi tối khi đi diễn về, dù muộn đến đâu, anh nói luôn dành nửa giờ đứng trước gương tẩy trang, rửa mặt, bôi kem dưỡng ẩm. Khi ra ngoài, kem chống nắng là vật bất ly thân. Anh quan niệm với diễn viên, hình thức đóng vai trò quan trọng, do đó muốn sống lành mạnh, giữ bề ngoài dễ nhìn để tạo thiện cảm với khán giả. Chính vì điều này, nam diễn viên cũng nhiều lần vướng vào nghi vấn giới tính kể từ khi ly hôn vợ. Đối diện với những thắc mắc của khán giả, anh từng khẳng định bản thân "thẳng 100%". "Tôi không biết thế nào nhưng tôi thích ăn diện, tôi thích mỗi tối xức kem, tôi thích dưỡng da mặt. Mỗi lần nhìn thấy mặt héo, tôi buồn cả ngày, mỗi lần thấy mình tươi, tôi vui cả ngày. Tôi thích shopping, mỗi lần đi shopping là Hồng Đào ngồi trông con, còn tôi cầm giỏ đi mua sắm", anh kể.

Sau ly hôn, nam diễn viên nhiều lần vướng tin đồn giới tính. Từng có thời gian dài, Quang Minh cảm thấy "mặc cảm" hậu ly hôn. Về sau, anh dần nghĩ thoáng hơn. Riêng mối quan hệ với Hồng Đào, nam nghệ sĩ từng cho biết có khoảng thời gian bị vợ cũ giận, nhắn tin nhưng không hồi âm. Đến cuối năm 2023, anh vui mừng cho biết cả 2 đã nói chuyện, làm bạn trở lại. Quang Minh chia sẻ: "Tôi về Mỹ và đến thăm Hồng Đào. Khi nghe cô ấy hỏi thăm 'anh ăn gì không, uống nước gì em lấy', tôi thấy sướng lắm. Giữa chúng tôi hiện không còn duyên nợ nhưng vẫn sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau khi cần". Trải qua nhiều thăng trầm tới mức không thể tiếp tục quan hệ vợ chồng, Quang Minh thấy mừng vì hiện tại có thể làm bạn với vợ cũ. Ngoài ra, Hồng Đào cũng là người động viên anh phát triển sự nghiệp trong nước. "Sống đến tuổi này, tôi nhận ra duyên số là do trời định, một khi đã hết thì khó giữ. Điều tôi mong mỏi nhất là không còn là vợ chồng sống chung nữa thì vẫn có thể là bạn, đến nay đã làm được. Cả hai giữ liên lạc qua Facebook. Khi thấy cô ấy tham gia một dự án nào đó, gần nhất là phim điện ảnh Mai, tôi mừng cho vợ cũ rất nhiều, cảm giác yên tâm hơn. Ngược lại, Hồng Đào cũng động viên tôi nhiều. Khi tôi nói Việt Hương, Minh Nhí có mời về diễn kịch, cô ấy cổ vũ vì tin tôi làm được. Nói thật lòng, đến giờ tôi vẫn chưa thể tìm bạn diễn nào ăn ý như Hồng Đào trên sân khấu như ngày trước", Quang Minh từng chia sẻ.

Ở tuổi U70, Quang Minh vẫn phong độ. Sau 5 năm từ khi kết thúc cuộc hôn nhân với Hồng Đào, Quang Minh đón niềm vui mới khi lần thứ 3 "lên chức" bố ở tuổi 65. Thời gian qua, nam nghệ sĩ giữ kín chuyện tình cảm, không công khai với truyền thông. Theo chia sẻ của Quang Minh, anh và tình mới bên nhau hơn 1 năm trước khi đón "thiên thần nhỏ". Thời gian qua, nam nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống bình yên bên bạn gái.

Quang Minh có con ở tuổi 65. Quang Minh không tiết lộ nhiều vì muốn giữ sự riêng tư song trong mắt anh, Khánh Chi là người phụ nữ tốt, đáng trân trọng, gìn giữ. Dù chênh lệch nhau 37 tuổi nhưng cả hai trông vẫn rất đẹp đôi. Hồng Đào bình yên bên 2 con Trải qua biến cố hôn nhân, Hồng Đào nhanh chóng lấy lại sự lạc quan, vui vẻ. Tận hưởng cuộc sống bình yên tại Mỹ cùng mẹ ruột và 2 cô con gái xinh đẹp Vicky Phương Vân, Sophia Minh Châu. Ngôi nhà của diễn viên Hồng Đào đẹp như resort, có bể bơi ở sân sau, xung quanh được trồng nhiều loài hoa, rau xanh và cây ăn trái. Nữ diễn viên rất tự hào khi 2 con đều trưởng thành, xinh đẹp và giỏi giang, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ.

Hai cô con gái chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Hồng Đào. Sau 5 năm ly hôn, Hồng Đào chưa từng công khai nhắc đến chồng cũ cũng như câu chuyện tan vỡ. Nữ nghệ sĩ tập trung làm nghệ thuật tại hải ngoại. Tháng 4/2023, Hồng Đào xuất hiện trong bộ phim Beef được trình chiếu trên Netflix. Sự xuất hiện của một nghệ sĩ Việt Nam trong bộ phim Hollywood khiến cho khán giả Việt vô cùng tự hào. Hồng Đào khẳng định bộ phim đã đem đến cho chị những kỷ niệm đặc biệt: "Một kỷ niệm đẹp trong đời". Ngoài ra, Hồng Đào vẫn là một gương mặt được săn đón ở điện ảnh Việt. Sự xuất hiện của cô trong "phim trăm tỷ" Mai của Trấn Thành cũng nhận được nhiều chú ý của khán giả. Sắp tới, Hồng Đào cũng tiếp tục trở lại màn ảnh Việt qua dự án kinh dị Linh miêu.

Hồng Đào miệt mài làm nghề sau ly hôn. Năm ngoái, Hồng Đào cũng đối diện sự cố nghiêm trọng về sức khỏe. Cô đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ ở Mỹ, phải ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian. Sau biến cố, Hồng Đào nói hiện sức khỏe ổn định, tinh thần khỏe mạnh để tự do làm công việc yêu thích. Thời gian qua, chị thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Mỹ để công tác, kết hợp thăm người thân, du lịch. Dù bận rộn, Hồng Đào duy trì lối sống khoa học, ăn uống kỹ lưỡng, ngủ nghỉ đúng giờ. Nghệ sĩ cũng giữ thói quen tập thể dục đều đặn 1-2 tiếng mỗi ngày, kết hợp tinh thần lạc quan, vui vẻ tận hưởng tuổi xế chiều.

Nữ nghệ sĩ đang có những ngày tháng vui vẻ, bình yên. Trải qua chuyện tan vỡ, Hồng Đào ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và yêu đời. Nữ nghệ sĩ tự thưởng cho mình những chuyến du lịch, những bữa ăn ngon hay thoải mái làm những điều mình thích. Độc thân ở tuổi 62, niềm hạnh phúc của nữ nghệ sĩ là thấy hai con trưởng thành, hiếu thảo và thành công.

Hồng Đào ngày càng nhuận sắc, trẻ trung. Với Hồng Đào, hạnh phúc của người nghệ sĩ giai đoạn này là có vai diễn hay, được khán giả đón nhận. Cô luôn tự nhắc nhở bản thân cố gắng hết sức để đáp lại tình thương, sự mến mộ của công chúng.