Cuộc sống hiện tại của Hoa hậu Bảo Ngọc sau biến cố ung thư

Sau biến cố, cô quan niệm: “Nếu một ngày mình thức dậy còn thở là may mắn. Sự an vui, lạc quan sẽ giúp chất lượng cuộc sống tốt hơn. Đời người phải trải qua sinh - lão - bệnh - tử nên không thể tránh khỏi biến cố. Nhưng nếu mình an vui thì việc đối mặt với mọi vấn đề không còn khó nữa”.

Thông qua câu chuyện của mình, Hoa hậu Bảo Ngọc muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ cần cân bằng cuộc sống, giảm áp lực không đáng có. Khi quá căng thẳng dễ dẫn đến rối loạn chuyển hóa, không còn lắng nghe được bản thân. Vì vậy, mình cần chậm lại và lắng nghe cơ thể để tìm được cách sống phù hợp nhất.

Hiện tại, Hoa hậu Trần Bảo Ngọc vẫn duy trì một nhà máy sản xuất đồ may mặc để thỏa mãn đam mê về thời trang. "Nói là tôi dừng lại công việc người mẫu nhưng vẫn gắn bó với thời trang ở một góc độ khác. Nói chung tôi vẫn rất yêu thích và đam mê. Nó vừa giúp tôi ổn định về tài chính và là nơi tạo cho tôi niềm hạnh phúc", cô chia sẻ.

Bảo Ngọc cũng khẳng định cô hài lòng với cuộc sống hiện tại. “Tôi từng qua những khó khăn cả về công việc, sự nghiệp, tài chính và sức khỏe và tôi xem mọi khó khăn chỉ là thử thách”, Bảo Ngọc nhấn mạnh.

Theo Tiền Phong