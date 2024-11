Cuộc sống của chàng trai chăn bò từng gây sốt vì điển trai, giờ ra sao?

Nhờ sự nổi tiếng cách đây 4 năm, anh chàng chăn bò ở Trung Quốc đã có cuộc sống hoàn toàn khác so với trước đây. Nổi tiếng chỉ sau một đêm Năm 2020, đoạn video dài 7 giây ghi lại "nụ cười e thẹn" của Ding Zhen (sống ở Litang, Tứ Xuyên, Trung Quốc) được chia sẻ trên mạng xã hội đã ngay lập tức gây sốt. Chỉ sau một đêm, anh chàng làm nghề chăn bò bình thường trở nên nổi tiếng. Trong đoạn video, Ding Zhen đeo khuyên tai, mặc áo choàng nhiều lớp kiểu truyền thống của người dân tộc Tạng, sở hữu làn da rám nắng với mái tóc bù xù, mỉm cười trước ống kính máy quay. Nụ cười của Ding Zhen từng gây sốt ở Trung Quốc (Ảnh: SH). Ding Zhen (sinh năm 2001) tạo nên sức hút lớn, do cư dân mạng không còn thích những anh chàng sở hữu gương mặt giống nhau sau phẫu thuật thẩm mỹ, làn da trắng và gương mặt trẻ con. Sự nổi tiếng đến với Ding Zhen trong một thời gian ngắn khiến người thân và hàng xóm ngỡ ngàng. Từ khóa mang tên chàng trai này từng được tìm kiếm 1,3 tỷ lần trên mạng xã hội ở Trung Quốc; còn tài khoản cá nhân của anh đạt 2 triệu người theo dõi chỉ sau một đêm. Quảng bá du lịch, tham gia đóng phim Một tuần sau khi trở thành người nổi tiếng, Ding Zhen đã được công ty du lịch do chính quyền địa phương quản lý mời làm việc ở vai trò đại sứ du lịch với mức lương 3.500 tệ/tháng (hơn 12 triệu đồng). Địa phương mong muốn Ding Zhen dùng sự nổi tiếng của mình để lan tỏa được hình ảnh quê nhà đến với du khách gần xa. Ngoài quảng bá du lịch, Ding Zhen còn đóng phim (Ảnh: WB). Cách đây vài năm, Ding Zhen đã đăng tải đoạn clip ngắn với tựa đề "Ding Zhen's World" nghĩa là "Thế giới của Ding Zheng" - được quay tại quê nhà để quảng bá du lịch. Trong video này, chàng trai sinh năm 2001 xuất hiện trong kiểu trang phục truyền thống, đứng giữa thảo nguyên bao la rộng lớn. Hình ảnh quê hương của Ding Zhen hớp hồn du khách với vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ cùng nụ cười mộc mạc của người dân nơi đây. Tầm ảnh hưởng lớn của Ding Zhen đã tạo nên sức hút với du khách. Có thời điểm lượng khách đặt phòng khách sạn tại Châu Tự trị Dân tộc Tạng Garze trong 2 tuần đã tăng 89%. Năm 2020, khu vực gia đình chàng trai sinh sống trở thành điểm đến được nhiều khách ở Trung Quốc ưa thích. Ngoài tham gia quảng bá về du lịch của quê hương, Ding Zhen còn dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh. Năm 2023, chàng trai đóng vai chính trong một bộ phim tình cảm có tên "Never Lost Love". Bên cạnh đó, chàng trai quê Tứ Xuyên còn tham gia các hoạt động từ thiện, kêu gọi cộng đồng quan tâm đến bảo vệ môi trường, giáo dục và xây dựng nông thôn. Ding Zhen đam mê với cưỡi ngựa (Ảnh: GMW). Đầu tháng 11 năm nay, Ding Zhen tham dự "Tuần lễ Di sản Văn hóa Phi vật thể" ở Tứ Xuyên. Trong sự kiện này, Ding Zhen chia sẻ về đam mê đua ngựa trên những thảo nguyên rộng lớn, kêu gọi du khách khắp mọi miền tại Trung Quốc đến tham dự cuộc thi đua ngựa diễn ra vào ngày 1/8 hàng năm ở quê nhà. Ding Zhen tham dự các sự kiện quảng bá du lịch (Ảnh: BD). So với cách đây 4 năm - lúc mới nổi tiếng - Ding Zhen đã dành nhiều thời gian học tiếng Trung Quốc phổ thông. Hiện tại, anh trả lời phỏng vấn trôi chảy hơn dù còn gặp một chút khó khăn. Chàng trai sinh năm 2001 thừa nhận, từ khi nổi tiếng, có nhiều bạn bè hơn, được đi đến nhiều thành phố, gặp gỡ giới truyền thông. Thế nhưng, tình yêu với cưỡi ngựa hay đồng cỏ mênh mông ở quê nhà không bao giờ thay đổi.