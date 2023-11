Cuộc sống của 3 'công chúa teen pop' trong showbiz Việt sau gần 20 năm

Vào những năm cuối thập niên 2000 khi dòng nhạc teen pop (nhạc pop hướng đến lứa tuổi teen và thanh thiếu niên) thịnh hành, Đông Nhi, Bảo Thy, Khổng Tú Quỳnh được cho là 3 ca sĩ trẻ tiên phong, với hàng loạt bản hit "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng.

Bảo Thy

Bảo Thy (SN 1988) được công chúng chú ý khi tham gia Miss Audition 2006. Trên sân khấu cuộc thi này, cô gây ấn tượng mạnh khi trình diễn 2 ca khúc nhạc ngoại do mình tự viết lời Việt là 10 minutes và Please tell me why.



Ca sĩ Bảo Thy sở hữu phong cách thời trang được giới trẻ yêu thích vào thập niên 2000 (Ảnh: Tư liệu).

Cũng từ đó, tên tuổi nữ ca sĩ luôn có mặt trong các bảng xếp hạng âm nhạc. Nhắc đến Bảo Thy, khán giả hẳn sẽ nhớ đến loạt ca khúc đình đám một thời như: Sorry, Xin đừng xát muối trái tim em, Công chúa bong bóng, Ngôi nhà hoa hồng...

Ngoài ra, cô còn làm MC trong một số chương trình ăn khách và góp mặt trong các phim điện ảnh: Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Gia sư nữ quái... Nhiều bạn trẻ còn học theo cách ăn mặc, kiểu tóc của Bảo Thy.



Bảo Thy có cuộc sống viên mãn bên doanh nhân Phan Lĩnh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thế nhưng, sau thời hoàng kim, ca sĩ dần ít hoạt động nghệ thuật. Năm 2019, cô kết hôn cùng doanh nhân Phan Lĩnh. Những năm gần đây, cô tập trung cho tổ ấm, hiếm khi xuất hiện trên truyền thông.