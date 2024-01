Cuộc hội ngộ sau 35 năm của cựu chiến binh nhờ cơ sở dữ liệu quốc gia

Ngày 2/1, Công an tỉnh Lai Châu cho biết nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an xã Bản Bo (huyện Tam Đường) đã giúp người cựu chiến binh Trần Văn Dũng (quê ở xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, Hải Dương) gặp lại ân nhân cứu sống mình cách đây 35 năm.

Cuộc hội ngộ "kỳ diệu"

Trước đó, tháng 8/2023, ông Dũng đón xe khách lên Tam Đường, Lai Châu tìm ân nhân tên Chăn, đã cứu sống mình vào năm 1987, khi ông đang làm nhiệm vụ tại xã Bản Bo. Tuy nhiên, sau 2 ngày lang thang ở khu vực xã Bản Bo, Nà Tăm không có kết quả, người cựu binh thất vọng tìm đón xe khách trở về nhà.

Đang trên đường đi, thấy có cán bộ công an, ông Dũng hỏi chuyện đặt vấn đề hỗ trợ. Biết người tiếp chuyện mình là Đại úy Lê Đình Lương (Trưởng Công an xã Bản Bo), ông Dũng rất mừng, bộc bạch câu chuyện cũ và hy vọng công an xã giúp tìm.

Cảm động trước nghĩa tình của người cựu chiến binh, Đại úy Lương kê cuốn sổ tay lên yên xe máy chép lại câu chuyện, ghi số điện thoại liên lạc rồi động viên ông Dũng cứ về quê, khi có kết quả công an xã sẽ báo tin.

Ngay trong buổi giao ban hôm sau, Công an xã Bản Bo đã đưa nội dung tìm người "đặc biệt" này vào công việc chung. Trực tiếp Đại úy Lương cùng Đại úy Bách, Phó công an xã, tích cực khai thác thông tin từ hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư xã đang quản lý, cũng như trao đổi với các xã giáp ranh, tra tìm những người có đặc điểm tương tự.

Từ trái qua, Đại úy Lương, ông Dũng và ông Chăn (Ảnh: Đinh Thanh).

Kết quả, Công an xã Bản Bo đã tìm được một người tên Tao Văn Chăn (SN 1966, ở bản Phiêng Pẳng). Đại úy Lương sau đó đã đến gặp ông Chăn thăm hỏi và xác nhận hồi trẻ, ông từng trực tiếp cứu một anh bộ đội cùng tuổi bị lũ cuốn.