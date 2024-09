Cuộc giải cứu nghẹt thở 2 nhà leo núi Việt Nam gặp nạn trên đỉnh núi tuyết

Sau 14 giờ giải cứu nghẹt thở, đội cứu hộ Zermatt đã giải cứu thành công hai nhà leo núi Việt Nam đang gặp nạn trên đỉnh núi tuyết Matterhorn (Thụy Sỹ). Vào 7h00 sáng 23/9 (theo giờ địa phương), đội cứu hộ Zermatt đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp thông báo rằng hai nhà leo núi người Việt Nam đang gặp nạn trên đỉnh núi tuyết Matterhorn (Thụy Sĩ). Họ rơi vào tình huống nguy hiểm tới tính mạng. Hình ảnh cuộc cứu hộ hai nhà leo núi Việt Nam gặp nạn trên đỉnh núi tuyết Matterhorn (Ảnh: Zermatt). Theo ghi nhận, thời tiết ở thời điểm đó rất xấu. Đội cứu hộ không thể tiếp cận hiện trường bằng đường hàng không hay đường bộ. Mãi tới 13h00, ba chuyên gia cứu hộ của Zermatt đã quyết định leo lên đỉnh núi Matterhorn bằng đường bộ để tới điểm xảy ra tai nạn. Họ sử dụng hệ thống cáp treo để tới Schwarzsee. Từ đó, ba người tiếp tục hành trình leo đỉnh núi đầy gian nan. Đội cứu hộ phải đối diện với tuyết, gió, băng, sương mù và cái lạnh ở độ cao lên tới 3.500m. Cuối cùng, các chuyên gia của Zermatt đã tìm thấy hai nhà leo núi người Việt Nam. Họ đang ở trong tình trạng nguy kịch. Hai người gặp nạn bị mắc kẹt ở khu vực có địa hình khó khăn. Họ không được trang bị cần thiết, mà chỉ đi giày nhẹ và mặc quần nỉ mỏng. Thân nhiệt của họ đã bị hạ xuống nghiêm trọng. Do điều kiện thời tiết bất lợi nên những nhà leo núi không được đưa khỏi khu vực mắc kẹt bằng máy bay. Đội cứu hộ đã phải đu dây xuống nơi họ bị mắc kẹt và đưa họ trở lại bằng cách đu dây lên. Do không thể dùng trực thăng tiếp cận hiện trường, các chuyên gia đã phải leo lên đỉnh núi tuyết Matterhorn bằng đường bộ (Ảnh: Zermatt). Tiếp theo, tất cả phải đối diện với hành trình xuống núi vô cùng khó khăn. Họ đã đi tới nơi trú ẩn ở Hornlihutte. Air Zermatt đã chuẩn bị một chiếc trực thăng, sẵn sàng tiếp cận nơi trú ẩn nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Mãi tới 2h sáng ngày 24/9, hai chuyến bay của đội trực thăng đến Matterhorn đưa những nhà leo núi và lực lượng cứu hộ rời khỏi nơi an toàn. Cuộc giải cứu nghẹt thở kéo dài 14 giờ đã khép lại. Sau khi được các bác sĩ của Air Zermatt kiểm tra y tế, hai nhà leo núi người Việt Nam đã trở về nhà với sức khỏe ổn định.