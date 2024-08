Cuộc đua Sản xuất Media24h: Bộ phim về Lịch sử được trao giải cao nhất

THE RISING STARS là đội chơi bốc được địa điểm Chợ Bến Thành và chủ đề Phiêu lưu. Các bạn chia sẻ: “Rất khó khăn khi tụi em tác nghiệp tại chợ, thậm chí đã xảy ra xích mích với các tiểu thương vì họ không cho quay".

Khi được hỏi về những khó khăn đã gặp phải trong quá trình sản xuất Diamond Team, nhóm bốc được địa điểm Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và chủ đề Gia đình chia sẻ: “Thử thách lớn nhất là thời gian vì đây là lần đầu nhóm kết hợp. Tuy gặp nhiều khó khăn về thời gian nhưng đó cũng là sự đốc thúc giúp cả nhóm từng giờ từng phút cố gắng hoàn thành những chặng đua như check in hay short video. Phải chạy liên tục để kịp thời gian, dù đã có kịch bản sẵn như vẫn gặp khó khăn về setup như thế nào vì chưa có sự chuẩn bị. Nhưng những thử thách đó chính là một sự hợp nhất hoàn hảo mà cuộc thi mang đến cho cả nhóm”.

- Nhiệm vụ 1: Check in tại địa điểm đã bốc thăm.

Với sự thành công của mùa 1, MEDIA24H trở lại với chủ đề “SÀI GÒN CHILL” đã thu hút hơn 11 đội chơi đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Vượt qua các vòng sơ khảo, có 4 đội chơi đã xuất sắc nhất tiến vào chung kết bao gồm: SON TEAM, DIAMOND TEAM, THE RISING STARS, Z PRODUCTION. Trong đó có 3 đội SON TEAM, DIAMOND TEAM, THE RISING STARS TEAM đến từ trường Đại học Nguyễn Tất Thành và đội chơi Z PRODUCTION đến từ trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II.

Đạo diễn Dũng Nghệ tỏ ra rất hào hứng với phần diễn xuất hài hước và tự nhiên của Z Production. Anh ngỏ ý mời các bạn trẻ tham gia trong phim sắp bấm máy của mình sắp tới, lời đề nghị này khiến diễn viên Minh Tài ghen tị: “Anh và chị Kim Tuyến ngồi đây mà anh Dũng mời tụi em thì hiểu là tụi em dễ sợ chưa”.

Đạo diễn Dũng Nghệ

Trong khi đó D.O.P Nguyễn Tường Nguyên Phương chia sẻ: “ Anh thật sự ít coi phim hài, mà coi phim của các em cảm thấy vui. Một hình ảnh góc máy anh rất thích là khi mà tụi em dùng để chuyển cảnh khi bạn nữ xuất hiện, đó là ,doli zoom. Thủ pháp này những phim hài của Châu Tinh Trì sử dụng rất nhiều”.

D.O.P Nguyễn Tường Nguyên Phương góp ý cho đội chơi.



Tác phẩm “SaiGon In Our Heart” của The Rising Stars là một bộ phim có chứa địa điểm Chợ Bến Thành và chủ đề phiêu lưu.

Giám khảo Nguyên Phương nhận xét: “Một sp ngắn hay dài, trailer, hay một cái gameshow, các em nên nhớ 2 điều: Nội dung Kịch bản và Hình ảnh diễn tả nội dung như thế nào luôn đi đôi với nhau. Khán giả xem quan trọng nhất chữ HOW- như thế nào- ở trong phim. Ví dụ các em quay ở địa điểm chợ Bến Thành. Khi vô đầu phim các em đặt ra vấn đề Sài Gòn đẹp như thế nào, thì các em nên cho vào phim hình ảnh khách nước ngoài, đồ handmade…. Các em cũng cần có những cảnh toàn rộng để thấy bối cảnh và sự hoành tráng của chợ. Bởi vì, các em luôn phải đặt câu hỏi cho mình rằng: mình thể hiện như thế nào và người xem sẽ thấy như thế nào?

NSUT Kim Tuyến nhận xét: “Tụi em diễn rất là tốt, chị nghĩ tụi em diễn rất là tròn vai diễn của mình. Khi tụi em diễn, nhìn vào có thể hiểu dược tính cách của tụi em. Nhưng chị nghĩ rằng đâu đó trong kịch bản nó chưa rõ ràng để hiểu được hành trình của nhân vật, mục đích của nhân vật là gì, dẫn đến các em diễn bị mông lung, tụi em không có điểm cụ thể để bám víu vào”.

Nhà báo Hoàng Tuấn chia sẻ: “Nếu chúng ta muốn có những tác phẩm chinh chu để chiếu ngày hôm nay thì chúng tôi đã có một buổi góp ý kịch bản sâu sát. Nhưng BGK thống nhất hãy để cho các bạn làm tất cả những điều mà các bạn muốn thể hiện để chúng tôi thấy được điểm yếu điểm mạnh của các bạn và giúp các bạn có những bước đường dài hơn. Nếu chúng tôi can thiệp vào ngay từ đầu thì đó là một bộ phim của BGK rồi”.

Nhà báo Hoàng Tuấn



Ánh Dương của Son Team nhận được rất nhiều lời khen từ BGK. Chủ đề mà nhóm bốc được là Lịch sử + Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà sản xuất Hoàng Thị Thanh Hằng: “Các bạn đã làm được những điều vượt xa mong đợi của BGK, những thủ pháp hình ảnh rất dễ thương, rất uyển chuyển, và rất đẹp. Các bạn đã đưa được một chủ đề khá khô khan vào trong phim một cách rất tự nhiên và gần gũi. Nếu sau phim này các bạn khiến người trẻ yêu lịch sử hơn thì đó là một thành công khác nữa của cả nhóm sau cuộc thi”

Đạo diễn Dũng Nghệ: “Các bạn đã bắt đầu có tư duy kể chuyện bằng hình ảnh và ngôn ngữ điện ảnh. Các bạn không dùng lời nói nhưng người xem vẫn có thể cảm nhận được sự trong trẻo của tình yêu và tình bạn. Người xem vẫn có thể cảm nhận được về các hiện vật lịch sử trong bảo tàng mà các bạn không cần phải giới thiệu gì hết”.

Diễn viên Đoàn Minh Tài: “Ngày hôm nay, các em tham gia cuộc đua Media24h tuy nhiên từ ngày mai, các em sẽ bắt đầu cuộc đua với chúng tôi, tức là làm nghề chuyên nghiệp như chúng tôi. Các em có thể sẽ là D.O.P, đạo diễn, nhà sản xuất tương lai. Tôi tin là sẽ được, hy vọng một ngày nào đó các em sẽ là người mời tôi, chị Kim Tuyến hay tất cả các vị BGK ở đây làm cộng tác”.

Tác phẩm “Món quà của Cha” của Diamond Team mang đến một hơi thở thời đại về một vấn đề giữa hai thế hệ và cách các các bạn trẻ giải quyết. Đây là nhóm bốc được cốt truyện về Gia đình và bối cảnh tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xem và lắng nghe chia sẻ của Diamond Team đã nhận được những nhận xét hữu ích từ Ban giám khảo.

Thành viên Diamond Team nghe nhận xét từ BGK

Nhà biên kịch Nguyễn Mỹ Trang cho rằng: “ Ý tưởng khá thú vị và nó đi liền cùng cảm xúc của thế hệ gen Z, một thế hệ thích cãi lời người lớn, luôn mong muốn có những điều khác biệt và trong quá trình đi tìm bản thân. Đối với chị từ góc độ câu chuyện thì nhà biên kịch không cần làm điều gì to tác mà luôn luôn viết từ những điều mình rất rõ ràng, thiết thực nhất, gần gũi nhất; mình hiểu, mình cảm và mình muốn chia sẻ. Chị chúc mừng các em đã chia sẻ câu chuyện gần gũi của thế hệ”.

Đạo diễn Dũng Nghệ tỏ ra xúc động với thước phim về chủ đề gia đình từ Diamond Team: “Thực sự là mình cảm thấy rất là xúc động vì các bạn là những người trẻ có trái tim vô cùng ấm áp, đó là điều thể hiện rất rõ trong tác phẩm của team mặc dù có chỗ này chỗ kia chưa ổn nhưng rõ ràng thì tình huống mà các bạn đặt ra nó vẫn có sức lan tỏa. Người Việt Nam rất yêu quý gia đình, người thân, sự hiện diện của người thân vô cùng quan trọng”. Ngoài ra anh có đôi lời đóng góp cho đội chơi: “Các bạn nên để ý kĩ hơn về cách kể của mình cho rõ nét. Vì phim bị lẫn lộn về không gian, thời gian, hãy để ý lớp lang, bóc tách không gian giữa quá khứ và hiện tại để khán giả rõ hơn về ý tứ kịch bản”

Dưới góc nhìn chuyên môn về diễn xuất, diễn viên Đoàn Minh Tài chia sẻ: “Xin chúc mừng đội mình đã hoàn thành một tác phẩm chỉn chu. Anh đánh giá cao bạn nữ đóng vai chính, bạn nữ diễn rất là tốt, rất tự nhiên. anh tiếc vai người cha vì người đóng trẻ quá. Anh biết tụi em bằng tuổi nhau, cố tình làm già để đóng nhưng hoá trang không tự nhiên, khi xem khán giả không tin. Nếu như sau này mình có làm những bộ phim thì sẽ lưu ý vấn đề này”.

Đêm Gala Công chiếu và Trao giải Cuộc đua Sản xuất MEDIA24H đã khép lại với rất nhiều cảm xúc trong trẻo. Son Team đến từ ĐH Nguyễn Tất Thành đã rất xuất sắc khi rinh về 2 giải: Giải thưởng Phim ngắn xuất sắc nhất và Giải Quay phim xuất sắc nhất. Z PRODUCTION cũng giành được cú đúp với hai giải thưởng: Giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Giải Diễn viên ấn tượng nhất. DIAMOND TEAM - Đội chơi được BGK thống nhất là Phim ngắn có Kịch bản hay nhất. Và THE RISING STARS đã nhận được Giải phim ngắn được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

Đêm Gala Công chiếu và Trao giải Cuộc đua Sản xuất MEDIA24H cũng vinh danh nhà tài trợ, nhãn hàng MAGA PHỞ, đơn vị đã đồng hành cùng từ mùa 1, khi chương trình còn là một phần trong khuôn khổ của C.UP CAMP.

Bà Nguyễn Ngọc Lan, Viện trưởng Viện Trao đổi văn hoá với Pháp, đại diện BTC trao kỷ niệm chương cho bà Đặng Trần Cẩm Vân, CEO của MAGA PHỞ



Các thành viên BTC đến từ ba đơn vị: Công ty Truyền thông Tạp kỹ TRIHD ASIA, Tạp chí Thế giới Điện ảnh và Viện Trao đổi văn hoá với Pháp cũng được nhận kỷ niệm chương trình từ chương trình vì những đóng góp thầm lặng góp phần tạo nên thành công của một sân chơi sáng tạo nhiều ý nghĩa.