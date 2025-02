Cuộc đua “marathon” tại Oscar 2025

“Anora” đang là ứng viên hàng đầu tại Oscar 2025. Ảnh: Neon

Nhận định này được đưa ra dựa trên phân tích: những người nắm trong tay lá phiếu bầu của Oscar thường có xu hướng ưa chuộng những bộ phim hấp dẫn mà giàu tính giải trí. Anora với sự tươi mới, hài hước là một ví dụ điển hình. Nếu chiến thắng, Anora sẽ trở thành bộ phim thứ ba từng đoạt cả Cành cọ vàng và Oscar cho Phim hay nhất, sau Marty (1955) và Parasite (2019) - cũng là tác phẩm phát hành bởi Neon. Sự trỗi dậy của Anora cũng có thể giúp làm tăng cơ hội thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất cho Mikey Madison.

Tuy nhiên, các đối thủ có thể hy vọng vào tiền lệ: ngay cả khi giành được những chiến thắng quan trọng tại PGA và DGA, Anora vẫn có khả năng không thể giành Oscar Phim hay nhất (như trường hợp của La La Land, Brokeback Mountain và Saving Private Ryan). Nhưng khả năng này sẽ thấp, bởi hiện tại Anora đã “càn quét” 21 giải thưởng lớn nhỏ, cao hơn hẳn so với con số 13 của The Brutalist, 8 của The Substance, 5 của Dune: Part Two.