Cuộc đời sóng gió, kín tiếng tuổi xế chiều của nữ chính phim 'Cánh đồng hoang'

Bộ phim Cánh đồng hoang ra mắt năm 1979 với sự chỉ đạo của NSND Nguyễn Hồng Sến, tái hiện một cách chân thực và xúc động cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam tại vùng Đồng Tháp Mười.

Bộ phim khắc họa mạnh mẽ tinh thần quật khởi, kiên cường của người dân Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến gian khổ.



Thúy An là một trong những gương mặt nổi bật của nền điện ảnh Cách mạng Việt Nam.

Trong đó, hình ảnh kiên cường của nhân vật Sáu Xoa, do nữ diễn viên Thúy An thể hiện trong Cánh đồng hoang, vẫn in đậm trong ký ức khán giả Việt. Đặc biệt, hình ảnh cuối phim - Sáu Xoa một tay bồng con, một tay cầm súng, kiên cường tiếp tục cuộc chiến sau khi mất đi người chồng yêu quý - đã trở thành một biểu tượng bất hủ cho sức mạnh phi thường của người phụ nữ Việt Nam và ý chí bất khuất của cả dân tộc.

Ít ai biết rằng, phía sau vai diễn biểu tượng ấy là một cuộc đời đầy thăng trầm của nữ diễn viên Thúy An, từ một cô gái bán nước mía đến ngôi sao điện ảnh rồi lại trải qua bao biến cố trong đời sống riêng.