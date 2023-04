Cuộc đời Hoàng tử có ông nội là vị vua cuối cùng của Hy Lạp, ông ngoại là tỷ phú

Trong khi Maria-Olympia và Constantine-Alexios có hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, những người em còn lại của Hoàng tử Achileas lại có cuộc sống kín tiếng hơn.

Công chúa Maria-Olympia hiện làm người mẫu và là nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô tốt nghiệp Đại học New York vào năm 2019 với tấm bằng kinh doanh và tiếp thị thời trang. Công chúa Hy Lạp từng làm người mẫu cho các ấn phẩm thời trang nổi tiếng như Teen Vogue, Town and Country, W.

Trong khi đó, Hoàng tử Achileas hiện là sinh viên Đại học New York. Dù sinh ra ở thành phố New York, nhưng Hoàng tử Hy Lạp lại sống cùng gia đình và học tập ở London trước khi vào Đại học.

Vào năm 2017, Hoàng tử Achileas từng xuất hiện trong vài tập của vở opera “The Bold and the Beautiful” của đài CBS với nghệ danh Achi Miller. Sau đó, Hoàng tử chỉ tham gia một dự án khác là phim ngắn "Just Noise" phát hành vào 2022.

Hoàng tử Achileas-Andreas và bạn gái tin đồn Isabella Massenet. Ảnh: Instagram

Bạn gái tin đồn của Hoàng tử Achileas là Isabella Massenet. Cô làm người mẫu, DJ và là con gái của người sáng lập thương hiệu thời trang cao cấp Net-a-Porter.

Cả hai đều không xác nhận mối quan hệ với báo chí, nhưng các bài đăng trên trang cá nhân của Massenet từ năm 2021 cho thấy họ đã dành thời gian bên nhau.