Cuộc đình công của Boeing sẽ tác động mạnh tới thị trường việc làm Mỹ

Khoảng 44.000 công nhân Mỹ đã đình công khi Bộ Lao động Mỹ tiến hành một cuộc khảo sát vào giữa tháng 10/2024, trong đó khoảng 33.000 người là công nhân cơ khí của Boeing. Công nhân thuộc Hiệp hội thợ máy và hàng không vũ trụ hãng Boeing tiến hành đình công tại Seattle, Washington (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN) Cuộc đình công kéo dài hơn 7 tuần của các công nhân làm việc tại hãng sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) có thể ảnh hưởng đến báo cáo việc làm tháng 10/2024 mà nước này sẽ công bố vào ngày 1/11 (giờ địa phương). Đây cũng là bản báo cáo cuối cùng sẽ được công bố trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5/11 và cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới. Khoảng 44.000 công nhân Mỹ đã đình công khi Bộ Lao động Mỹ tiến hành một cuộc khảo sát vào giữa tháng 10/2024. Trong số đó khoảng 33.000 người là công nhân cơ khí của Boeing, những người đã nghỉ việc vào ngày 13/9. Các nhà kinh tế dự báo trong tháng 10/2024 nước Mỹ sẽ tạo thêm 100.000 việc làm. Tuy nhiên, trong tuần này ngân hàng Bank of America dự báo rằng số lượng việc làm của Mỹ sẽ giảm ít nhất 50.000 so với bình thường do các cuộc đình công và ảnh hưởng của các cơn bão Helene và Milton. Cuộc đình công của công nhân Boeing đã làm phức tạp thêm tình hình, vốn đã khó khăn, của nhà sản xuất máy bay này khi Giám đốc điều hành (CEO) mới Kelly Ortberg đang cố gắng đưa “gã khổng lồ” này thoát khỏi các cuộc khủng hoảng về chất lượng an toàn và tài chính. Các chuyên gia dự báo cuộc đình công của công nhân Boeing sẽ còn tiếp tục tác động đến số liệu việc làm của Mỹ. CEO Ortberg mới đây cho biết hãng sẽ cắt giảm 10% lực lượng lao động toàn cầu, tương đương 17.000 người. Đồng thời Boeing cần phải làm tinh gọn bộ máy hơn và tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Các nhà phân tích cũng nhận định rằng cuộc đình công của các công nhân Boeing có thể dẫn đến việc chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ, vốn đã mong manh, sẽ ngày càng sa sút sâu hơn./.