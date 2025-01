Cuộc đấu từ hè sang xuân của 63 anh trai

Mùa hè chưa khép lại với 63 nam nghệ sĩ, khán giả vẫn hô hào concert, người hâm mộ hai chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" (ATVNCG) và "Anh trai say hi" (ATSH) tiếp tục đối đầu tại các lễ trao giải đầu năm 2025. Cuộc cạnh tranh kéo dài nhiệt cho chuỗi concert quy mô, mở cơ hội để các nghệ sĩ quốc tế quan tâm đến thị trường concert Việt Nam. Sau khi kết thúc hai chương trình ATVNCG và ATSH, thị trường nhạc Việt bùng nổ với các chuỗi concert quy mô, hoành tráng, thu hút hàng trăm nghìn khán giả. Các concert âm nhạc mở ra cơ hội kinh tế tiềm năng cho ngành tổ chức biểu diễn tại Việt Nam, doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Một số chuyên gia từng lo ngại hiệu ứng show của 63 nghệ sĩ giảm dần khi chương trình không còn phát sóng, tuy nhiên với tình hình hiện tại, người hâm mộ vẫn hô hào concert, chuẩn bị tài chính sẵn sàng cho “cuộc chiến” tranh vé sắp tới.

Bắt đầu khởi chiếu từ mùa hè 2024, sức nóng của dàn anh trai chưa hề giảm nhiệt. Người hâm mộ 63 anh trai "kèn cựa" nhau từ hạ sang xuân Một trong những dẫn chứng cho thấy làn sóng ủng hộ các nam nghệ sĩ show Anh trai vẫn rất nóng là khi người hâm mộ thi nhau thiết kế, mua bán merch (chỉ chung các sản phẩm liên quan đến thần tượng để trao đổi, mua bán như áo, móc khóa, khăn bandana…) liên quan đến chương trình. Trên mạng xã hội Threads, khăn bandana được thiết kế theo chủ đề chương trình ATVNCG đắt khách, bán hết nhanh và chỉ có số lượng giới hạn. Nhiều fan ví việc mua khăn khó không khác gì “săn” vé concert. Tuy nhiên, việc buôn bán này vấp phải tranh cãi khi một số cá nhân vướng vấn đề bản quyền, cần sự cho phép của chương trình.

Người hâm mộ hai show anh trai bước vào cuộc cạnh tranh gay gắt tại các lễ trao giải đầu năm 2025. Cơn sốt các anh trai tăng nhiệt khi dàn nghệ sĩ được đề cử trong các giải thưởng âm nhạc diễn ra vào đầu năm 2025. Fan hai chương trình Anh trai thị uy sức mạnh bằng cách bỏ công sức, thời gian, tiền bạc để đưa nghệ sĩ yêu thích thắng giải. Một giải thưởng cho biết lần đầu họ nhận được số bình chọn “khổng lồ” đến từ người hâm mộ các nghệ sĩ, dù còn hơn chục ngày mới kết thúc nhưng có nghệ sĩ đã nhận hơn 1 triệu bình chọn. Ban đầu, cán cân nghiêng về ATSH với nhiều hạng mục dẫn đầu, nhưng chỉ sau một đêm, gió đổi chiều, ATVNCG vượt lên dẫn trước khiến đối thủ bất bình. ATVNCG đang thắng thế về mặt truyền thông khi có sự hỗ trợ đắc lực từ nhiều fanpage bóng đá, giải trí US-UK, Kpop, Cbiz… Dù thế, cuộc đối đầu vẫn sát nút ở nhiều hạng mục, người hâm mộ vẫn “cày” bình chọn từng ngày để có được kết quả vượt mặt đối thủ. Thấy gì khi thị trường concert hai show Anh trai chưa hạ nhiệt? Sau đêm nhạc ở Hưng Yên show ATVNCG và hai đêm nhạc tại sân Mỹ Đình show ATSH, BTC đều hé lộ những đêm concert tiếp theo tổ chức trong năm 2025. Anh trai say hi phá vỡ kỷ lục lượng người đến xem concert ở Mỹ Đình của BlackPink. Theo số liệu nhà sản xuất công bố, chương trình hút 90.000 người tham gia trong hai đêm nhạc ở Hà Nội, trong khi hai đêm diễn tour Born Pink của BlackPink có hơn 60.000 người đến xem. Phía nhà sản xuất đánh tiếng về đêm diễn thứ 5 nhưng chưa xác nhận thời gian lẫn địa điểm.

Anh trai say hi hút khán giả gen Z, thành công mở 4 đêm diễn ở TPHCM và Hà Nội. Với sức hút lớn và chưa hề nguội lạnh, ATVNCG cũng hé lộ đêm concert thứ ba diễn ra ở TPHCM vào tháng 3/2025 sau khi có hơn 130.000 lượt khách đến trải nghiệm dịch vụ, thưởng thức concert tại Hưng Yên. Nhờ cuộc cạnh tranh gay gắt từ hai show, khán giả chờ đợi màn đối đầu tiếp theo về quy mô concert từ hai chương trình trong năm 2025. Chưa bao giờ, làn sóng ủng hộ sản phẩm nội địa của nghệ sĩ Việt lại rầm rộ đến vậy. Khán giả đã được trải nghiệm sân khấu quy mô với những dàn âm thanh, ánh sáng “khủng”, dàn giáo khổng lồ khối led đồng bộ transparent Led, có hệ thống bàn nâng, trượt… concert tầm cỡ do chính tay người Việt sản xuất. Sau 2 đêm nhạc Born Pink của BlackPink ở sân Mỹ Đình, thị trường concert của sao ngoại tại Việt Nam không quá khởi sắc. Phải chờ đến hai show Anh trai, khán giả Việt mới có thể chứng kiến chuỗi đêm nhạc bùng nổ ngoạn mục. Nhờ sự đầu tư, chỉn chu trong khâu tổ chức concert hướng đến tiêu chuẩn quốc tế của hai show Anh trai, người hâm mộ Việt có thêm kỳ vọng thị trường concert sôi động đón những cái tên đình đám.

Show Anh trai vượt ngàn chông gai ghi nhận tốc độ bán hàng chục nghìn vé chớp nhoáng, khán giả hô hào BTC mở thêm nhiều đêm diễn. Trong năm 2025, BlackPink trở lại với tour diễn vòng quanh thế giới, BTS cũng tụ hội sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, dự kiến chuyến lưu diễn thế giới cũng khởi động… Sau khi nghe thông tin BTS có thể tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới sau khi nhập ngũ, nhiều fan sẵn sàng cọc tiền cho dịch vụ đặt vé hộ, thuê người mua vé. “Tôi nhờ dịch vụ đặt vé hộ nhưng họ nói phải chờ đến thông báo chính thức mới nhận, dù BTS vẫn còn trong quân ngũ. Tôi đặt chặng Thái Lan vì gần Việt Nam nhất nhưng vẫn hy vọng nhóm có thể tổ chức concert ở Mỹ Đình” – khán giả H.M (27 tuổi, TPHCM) chia sẻ. Nhiều khán giả cho rằng với chất lượng hệ thống âm thanh, ánh sáng, tổ chức của các concert Anh trai thời gian qua, họ đặt “ngôi sao hy vọng” với các nhóm nhạc hàng đầu sẽ chọn Việt Nam làm điểm đến. Theo Tiền Phong