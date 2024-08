Cuộc đào tẩu của lao động Việt khỏi đặc khu Tam Giác Vàng

Ngày 8/5, khi Bình về đến biên giới Việt - Lào, Công an huyện Quỳ Châu và gia đình có mặt, đón về nhà. Ngày hôm sau, nam thanh niên này đến cơ quan công an tố cáo sự việc.

Chặt đứt đường dây buôn người qua Tam Giác Vàng

Theo Thượng tá Hoàng Chí Hiếu, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Châu, hành vi bất minh của Vi Văn Nhập đã rơi vào tầm ngắm công an trước khi nạn nhân Bình có đơn tố cáo.

Công tác xác minh đã được triển khai, các trinh sát đi đến nhận định Vi Văn Nhập chỉ là một mắt xích trong đường dây đưa người sang nước ngoài trái phép. Việc bắt giữ Nhập không phải là khó, nhưng làm sao để kẻ đứng đầu đường dây phải lộ diện là điều khiến các trinh sát trăn trở.

Trên cơ sở thông tin xác minh, thu thập và đơn tố cáo của nạn nhân Bình, Công an huyện Quỳ Châu báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xin ý kiến lập chuyên án, với quyết tâm chặt đứt đường dây mua bán người này.

Phạm Thị Tuyết Chinh là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán người sang đặc khu Tam Giác Vàng (Ảnh: Cao Dương).

Suốt 4 tháng trời, mọi di biến động của Vi Văn Nhập được các trinh sát theo dõi chặt chẽ. Từ đây, kẻ đứng sau đường dây cũng bắt đầu lộ diện.