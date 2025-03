Cuộc đàm phán Nga - Mỹ kéo dài hơn nửa ngày

Trước đó, Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga Putin cho hay, các đại diện 2 nước không có kế hoạch ký bất cứ tài liệu nào sau cuộc đàm phán.

Cuộc đối thoại Nga - Mỹ lần này xoay quanh vấn đề an ninh hàng hải ở Biển Đen và triển vọng khôi phục Sáng kiến Biển Đen, thường được gọi là "thỏa thuận ngũ cốc". Nga đã rút khỏi thỏa thuận này vào tháng 7/2023, với lý do phương Tây không thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận.

Phái đoàn Nga tham gia đàm phán do ông Karasin và ông Sergey Beseda, Cố vấn của Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang dẫn đầu. Phái đoàn Mỹ do ông Andrew Peek, Giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng và ông Michael Anton, một quan chức ngoại giao cấp cao dẫn đầu. Các trợ lý của đặc phái viên về Ukraine Keith Kellogg và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz cũng tham gia sự kiện.