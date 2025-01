Cuộc chiến 15 tháng đã tàn phá Gaza ra sao?

Cuộc xung đột kéo dài 15 tháng giữa Israel và Hamas đã tàn phá Gaza và gây ra những tác động nhân đạo lớn. Hơn 46.000 người Palestine thiệt mạng, nhiều cơ sở hạ tầng ở Gaza bị san phẳng. Một ngôi nhà ở Gaza bị phá hủy sau đợt không kích của Israel. Ảnh: EPA Theo BBC, các quan chức y tế ở Gaza cho biết, họ tổng hợp số người thiệt mạng - 46.788 người, từ các ca tử vong được ghi nhận ở bệnh viện cũng như những trường hợp thiệt mạng do các gia đình báo cáo. Hồ sơ của Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Gaza cho thấy, tính đến 7/10/2024, trong số các nạn nhân đã xác định được danh tính, có 59% là phụ nữ, trẻ em và người già. Tuy nhiên, theo một phân tích của Liên Hợp Quốc hồi tháng 11 cùng năm, số phụ nữ và trẻ em thiệt mạng ở Gaza lên tới 70%. Cơ quan y tế Gaza cho biết thêm, có 110.453 người Palestine bị thương trong cuộc xung đột và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 3/1 báo cáo 25% số đó bị thương nặng tới mức không thể cứu sống. Cuộc xung đột cũng gây ra những thiệt hại đáng kể và trên quy mô lớn đối với cơ sở hạ tầng ở khắp Gaza. Hình ảnh dưới đây cho thấy một khu phố ở Jabalia trước cuộc xung đột và tuần trước. Ảnh: BBC Các học giả Corey Scher của Trung tâm Sau đại học CUNY và Jamon Van Den Hoek của Đại học bang Oregon đã xem xét mức độ thiệt hại tại Gaza dựa trên hình ảnh vệ tinh. Trong phân tích mới nhất của họ tính đến ngày 11/1, hai học giả ước tính 59,8% các tòa nhà ở Dải Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy kể từ khi xung đột nổ ra. Trung tâm vệ tinh Liên Hợp Quốc (UNOSAT) đã đưa ra một con số cao hơn. Theo đó, 69% tổng số tòa nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại vào đầu tháng 12. Liên Hợp Quốc cũng kết luận rằng 68% mạng lưới đường bộ trong dải Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy, 50% số bệnh viện phải đóng cửa trong khi những bệnh viện khác chỉ hoạt động một phần. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc khoảng 90% dân số Gaza - ước tính 1,9 triệu người đã phải di dời. Một số người đã di chuyển nhiều lần từ khu vực này sang khu vực khác. Hiện nay, dù Israel và Hamas đã đạt thỏa thuận ngừng bắn song vẫn có một câu hỏi được đặt ra đó là tái thiết Dải Gaza như thế nào. Sau 15 tháng xung đột, người Gaza sẽ phải mất hơn một thập niên để tái thiết khu vực này.