Cung ứng điện từ 7 đến 13/8/2023: khai thác thủy điện tăng cao

Trong tuần qua, các nhà máy điện năng lượng tái tạo được huy động theo công bố và khả năng phát dự kiến theo năng lượng sơ cấp của nhà máy có xét đến ràng buộc truyền tải của lưới điện và khả năng hấp thụ của hệ thống. Nhìn chung, tăng so với tuần trước do điều kiện thời tiết thuận lợi, sản lượng trung bình ngày trong tuần của năng lượng tái tạo đạt khoảng 129,8 tr.kWh, sản lượng điện gió huy động trung bình tuần đạt 45,6 triệu kWh, sản lượng điện mặt trời trung bình tuần là 82,4 triệu kWh.

Trong tuần, các nhà máy nhiệt điện được huy động theo nhu cầu hệ thống. Sản lượng trung bình ngày trong tuần khoảng 264.2 tr.kWh. Trong tuần không có tổ máy nhiệt điện bất khả dụng do thiếu than.

Trào lưu truyền tải trên lưới điện 500kV trong tuần qua chủ yếu theo hướng từ Bắc vào miền Trung vào miền Nam. Mức truyền tải nặng nhất trên các đường dây 500kV Nho Quan - NM Nghi Sơn 2 - Hà Tĩnh và cung đoạn Trung – Nam để tăng khai thác tối đa các thuỷ điện miền Bắc, miền Trung.

Dự kiến tình hình cung cấp điện tuần sau

Dự kiến tuần sau, theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, nền nhiệt ở các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo thấp hơn so với tuần giám sát, do đó nhu cầu phụ tải hệ thống điện quốc gia trong tuần tới được dự báo tương đương so với tuần giám sát.

Các nhà máy thuỷ điện trong tuần tới sẽ được khai thác theo tình hình thuỷ văn thực tế và định hướng tối ưu trong kế hoạch vận hành tháng 8/2023, đáp ứng ràng buộc lưới điện, nhu cầu hệ thống, mực nước và yêu cầu cấp nước hạ du theo quy trình liên hồ.

Đối với các hồ miền Bắc dự kiến huy động tối ưu các thủy điện đa mục tiêu miền Bắc đảm bảo dung tích phòng lũ trong giai đoạn lũ chính vụ trên lưu vực sông Hồng (từ 20/07 – 21/08), các thủy điện có mức nước thấp huy động tiết kiệm. Từ 10/08 đến 21/08, căn cứ nhận định tình hình thời tiết của Tổng cục Khí tượng thủy văn, nếu lũ chính vụ trên lưu vực sông Hồng có khả năng kết thúc sớm và được Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho phép, dâng dần mức nước các hồ. Miền Trung và miền Nam huy động tối ưu thuỷ điện theo tình hình thuỷ văn thực tế để đảm bảo cung ứng điện.

Đối với các nhà máy nhiệt điện than và khí, dự kiến huy động theo nhu cầu hệ thống và sản lượng điện cam kết (nếu có), đồng thời đảm bảo các ràng buộc giới hạn truyền tải của lưới điện và chất lượng điện áp.

Về năng lượng tái tạo, huy động cao nhất có thể theo nguồn nhiên liệu sơ cấp, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và không làm quá tải các phần tử trên hệ thống điện. Tạo điều kiện cho các nhà máy điện mới thí nghiệm.