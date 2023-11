'Cùng nhau tạo ra một không gian mạng lành mạnh, trong sạch'

An toàn thông tin mạng không phải là ‘đứng nhìn và tụt lại phía sau’

Ngày 30/11, dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – VNISA phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức Hội thảo và Triển lãm Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2023.

Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng chia sẻ về lý do lựa chọn chủ đề “An toàn dữ liệu trong thời đại điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo”.

Chia sẻ về lý do lựa chọn chủ đề “An toàn dữ liệu trong thời đại điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo” cho sự kiện năm nay, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch VNISA cho hay, trong “Năm dữ liệu quốc gia”, hoạt động chuyển đổi số quốc gia chú trọng vào các hoạt động thúc đẩy quản trị dữ liệu trên môi trường số an toàn và hiệu quả.

Tháng 11 này cũng là tháng trọng tâm thực hiện nhiệm vụ “Bảo vệ thông tin cá nhân” của Bộ TT&TT, cũng như góp phần triển khai thành công Nghị định số 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Sự bùng nổ của các công nghệ điện toán đám mây (Cloud) và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm dấy lên những lo ngại và thách thức lớn hơn bao giờ hết cho sự đảm bảo an toàn thông tin của các cá nhân và tổ chức, trong đó đặc biệt là an toàn dữ liệu.

“Vì thế chúng tôi chọn chủ đề an toàn dữ liệu trong thời đại điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo cho hội thảo hôm nay để góp phần tìm ra những lời giải và hướng đi đúng đắn cho những vấn đề trên”, ông Nguyễn Thành Hưng chia sẻ.