Cung Ma Kết là con gì? Ma Kết hợp với cung nào, màu sắc nào?

Ma Kết, cung hoàng đạo thứ 10 trong vòng tròn hoàng đạo, luôn ẩn chứa những điều bí ẩn và ý nghĩa. Đây cùng là cung hoàng đạo được biết đến với tính cách nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao và lối sống thực tế. Hãy cùng giải mã những điều thú vị về cung Ma Kết trong bài viết dưới đây! Cung Ma Kết tháng mấy? Tổng quan về cung Ma Kết Cung Ma Kết (Capricorn), hay còn gọi là Ngư Dương, là cung chiêm tinh thứ 10 trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, vị trí nằm ở giữa độ thứ 270 và 300 của kinh độ thiên thể. Những người cung Ma Kết sinh từ ngày 22/12 - 20/01 (dương lịch), thuộc nhóm nguyên tố Đất, là một trong những cung có phẩm chất Thống lĩnh, hành tinh chủ là Sao Thổ. Ma Kết sinh từ ngày 22/12 - 20/1, thuộc nguyên tố Đất. Biểu tượng và ký hiệu cung Ma Kết Ma Kết có ký hiệu ♑, biểu tượng là con dê biển - một sinh vật thần thoại với hình dáng nửa thân dê và nửa thân cá. Biểu tượng này xuất phát từ hình tượng của vị thần Ea (hay còn gọi là Enki) trong thần thoại, người được coi là vị thần của nước sống dưới đại dương và nhiếp chính là nữ thần Tašmetu. Ma Kết thường được liên kết với sự hiểu biết, sáng tạo, phép thuật và tính nghịch ngợm. Cung Ma Kết là con gì? Ma Kết mang hình tượng con dê biển thanh cao. Tính cách cung Ma Kết nữ, nam Cùng khám phá tính cách của những Ngư Dương ngay dưới đây nhé! Điểm mạnh Những người thuộc chòm sao Ma Kết được đánh giá cao bởi sở hữu những đặc điểm tính cách sau: Có tinh thần trách nhiệm cao: Ma Kết luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu trong mọi việc. Họ là những người đáng tin cậy, luôn hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc và không ngại nhận thêm nhiệm vụ khi cần thiết. Có tinh thần cầu tiến: Không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân là bản chất của Ma Kết. Họ luôn tìm kiếm cơ hội để học hỏi, phát triển kỹ năng và kiến thức mới, vươn tới những mục tiêu cao hơn trong cuộc sống. Kiên trì, bền bỉ: Ma Kết nổi tiếng với sự kiên định và quyết tâm. Họ không dễ dàng bỏ cuộc trước khó khăn, thử thách mà luôn nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu đã đề ra, dù con đường có chông gai đến đâu. Kín đáo và khiêm tốn: Ma Kết không thích phô trương hay khoe khoang. Họ trầm lặng, kín đáo và khiêm tốn, thường để thành công tự chứng minh năng lực của bản thân. Điểm yếu Tuy nhiên, Ngư Dương cũng có một số điểm yếu cần khắc phục như: Sống khép kín, ít chia sẻ: Tính cách khép kín, tĩnh lặng đôi khi cũng là một điểm hạn chế của cung Ma Kết. Họ thường kiệm lời, không bộc bạch tâm tư, cảm xúc của mình một cách rõ ràng khiến những người xung quanh không thể chia sẻ với họ. Bảo thủ và cứng nhắc: Ma Kết là cung hoàng đạo khá cứng đầu trong các quan điểm, mục tiêu mình đặt ra, thường cho việc mình làm là đúng nên có thể khiến họ gặp khó khăn trong việc tiếp nhận ý kiến của người khác. Tính cách của cung Ma Kết nam và nữ là những người kiên định với mục tiêu, chính trực nhưng đôi khi cứng nhắc, không tiếp thu ý kiến của người khác. Sự nghiệp của cung Ma Kết Với tham vọng, tinh thần trách nhiệm cao và khả năng tập trung tuyệt vời, những người cung Ma Kết luôn nỗ lực hết mình để đạt được thành công. Họ cũng không ngại khó khăn, thử thách, sẵn sàng kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi đạt được kết quả mong muốn. Theo đó, Ma Kết thường có xu hướng lựa chọn những công việc ổn định, đòi hỏi sự chính xác và kỷ luật, ví dụ như quản lý, tài chính, kỹ thuật, luật sư,.... Sự nghiệp của Ma Kết thường phát triển vững chắc và đạt được những thành tựu đáng kể nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của họ. Những người thuộc cung hoàng đạo Ma Kết thường thích hợp làm các công việc liên quan đến tài chính, thư ký, luật sư hoặc giáo viên. Tình yêu của cung Ma Kết Trong tình yêu, Ngư Dương hết mình thể hiện tình cảm, quan tâm đối phương, cụ thể ở nam và nữ như sau: Cung Ma Kết nam: Tính cách cung Ma Kết nam là người chung thủy, chân thành và nghiêm túc, không vội vàng mà luôn dành thời gian để tìm hiểu và vun đắp tình cảm. Những anh chàng này không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói nhưng luôn chứng minh tình yêu bằng hành động thiết thực. Họ là người bạn đời đáng tin cậy, luôn mang đến cảm giác an toàn và ấm áp cho người mình yêu. Cung Ma Kết nữ: Nàng Ma Kết trong tình yêu rất thận trọng và lý trí. Họ không dễ dàng trao gửi trái tim mà cần thời gian để xây dựng niềm tin. Khi đã yêu, Ma Kết nữ hết lòng vì đối phương, luôn quan tâm và chăm sóc người yêu chu đáo. Họ mong muốn một tình yêu bền vững, lâu dài và có trách nhiệm. Ma Kết nam và nữ trong tình yêu đều mong muốn có mối quan hệ bền chặt vì họ là người chung thủy, gắn bó với người yêu. Mối quan hệ gia đình, bạn bè của cung Ma Kết Về những mối quan hệ trong cuộc sống, Ma Kết được nhận xét tích cực: Gia đình: Người cung hoàng đạo Ma Kết rất coi trọng gia đình, họ yêu thương và dành nhiều tình cảm cho người thân, luôn sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của tổ ấm. Hơn nữa, Ma Kết cũng là chỗ dựa vững chắc, người gánh vác trách nhiệm và chăm lo cho mọi người, luôn vun vén, xây dựng một mái ấm hạnh phúc, êm ấm. Bạn bè: Ma Kết không có quá nhiều bạn bè, nhưng họ rất trân trọng những mối quan hệ bạn bè thân thiết. Với Ma Kết, chất lượng quan trọng hơn số lượng. Họ là những người bạn trung thành, đáng tin cậy, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Ma Kết có thể không phải là người bạn sôi nổi, náo nhiệt nhất, nhưng họ luôn ở bên cạnh bạn bè khi cần, mang đến sự hỗ trợ và giúp đỡ chân thành. Ma Kết hợp với cung nào, khắc cung nào? Dưới đây là các cung hợp và khắc với cung Ma Kết: Cung hợp với Ma Kết: Ma Kết thường tìm thấy sự đồng điệu và hòa hợp với những cung thuộc nhóm Đất (Kim Ngưu, Xử Nữ) bởi họ có chung quan điểm sống thực tế, trọng lý trí và sự ổn định. Ngoài ra, Ma Kết cũng có thể tạo nên mối quan hệ tốt đẹp với các cung Nước (Cự Giải, Bọ Cạp, Song Ngư) khi họ học cách dung hòa sự khác biệt và bổ sung cho nhau những khía cạnh còn thiếu. Sự kết hợp này mang đến sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, giúp Ma Kết mở lòng hơn và trải nghiệm những cung bậc tình cảm sâu sắc. Ma Kết hợp với cung Kim Ngưu vì đều là những người sống lý trí, thực tế và tinh thần cầu tiến cao, dễ đồng điệu với nhau. Cung khắc với Ma Kết: Mối quan hệ giữa Ma Kết và các cung Lửa (Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã) thường gặp nhiều thử thách do sự khác biệt trong tính cách và quan điểm sống. Ma Kết trầm ổn, thận trọng, trong khi các cung Lửa năng động, bốc đồng. Tuy nhiên, nếu biết cách thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, họ vẫn có thể học hỏi nhiều điều từ đối phương. Màu sắc may mắn của cung Ma Kết Ma Kết với bản tính trầm ổn và nghiêm túc, thường bị thu hút bởi những gam màu tối giản, mang đến cảm giác sang trọng và quyền lực. Màu sắc may mắn của Ma Kết bao gồm đen, nâu đất, xanh navy và xám. Những gam màu này không chỉ phản ánh tính cách điềm tĩnh, trưởng thành của Ma Kết mà còn mang lại năng lượng tích cực, hỗ trợ họ trên con đường chinh phục thành công. Bên cạnh đó, màu trắng cũng là một lựa chọn lý tưởng, tượng trưng cho sự tinh khiết, hoàn hảo mà Ma Kết luôn hướng đến. Một số câu hỏi thường gặp về cung Ma Kết Cùng giải đáp các thắc mắc về Ma Kết: Capricorn là cung gì? Capricorn là tên tiếng Anh của cung Ma Kết, biểu tượng của Ma Kết là hình ảnh con dê biển, đại diện cho sự kiên trì, bản lĩnh và khả năng vượt qua thử thách. Cung Ma Kết tháng mấy? Chòm sao Ma Kết thuộc nhà nào? Những người sinh từ ngày 22/12 đến 20/01 (dương lịch) thuộc cung Ma Kết, là một trong 3 cung thuộc nguyên tố Đất, cùng với Kim Ngưu và Xử Nữ. Ma Kết thuộc nhà thứ 10 trong 12 nhà của chiêm tinh học, đại diện cho sự nghiệp, địa vị xã hội và danh tiếng. Ma Kết không hợp với cung nào? Ma Kết thường gặp nhiều thử thách trong mối quan hệ với các cung Lửa (Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã) do sự khác biệt lớn về tính cách và quan điểm sống. Tuy nhiên, nếu biết cách dung hòa và tôn trọng lẫn nhau, Ma Kết và các cung Lửa vẫn có thể tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp. Bài viết đã giải đáp tổng quan về cung Ma Kết, hy vọng bạn có thể hiểu rõ hơn về cung hoàng đạo này và có cái nhìn tốt trong cuộc sống. Đặc biệt, dựa theo màu sắc phù hợp của Ma Kết, bạn cũng có thể lựa chọn cho mình những đồ vật có cùng màu sắc để thêm phần may mắn cho cuộc sống. Điện Máy Chợ Lớn - địa chỉ mua sắm tin cậy của hàng triệu khách hàng sẵn sàng mang đến những sản phẩm nội thất, đồ gia dụng, điện tử,... có màu sắc hợp với cung Ma Kết cùng nhiều cung hoàng đạo khác. Hơn nữa, tất cả sản phẩm tại Điện Máy Chợ Lớn đều đến từ thương hiệu lớn như điện thoại SamSung, Apple, Oppo, nội thất Sunhouse, LG, Sharp,... Chưa hết, siêu thị còn cam kết mức giá cạnh tranh nhất thị trường (hoàn tiền chênh lệch nếu có nơi khác rẻ hơn), cùng với nhiều chương trình khuyến mãi lên đến 50%. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.