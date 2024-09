Cung hoàng đạo nào "tiền bạc rủng rỉnh" trong tuần mới?

Tình hình tài chính của các cung hoàng đạo Ma Kết, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử… được cho là khá thuận lợi trong tuần mới Hãy cùng trang Velida, Herzindagi tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 16-9 đến ngày 22-9. Bạch Dương (21.3 – 19.4) Mặc dù mọi thứ đều ổn, nhưng những người thuộc cung Bạch Dương sẽ có cảm giác bồn chồn, phiền muộn trong tuần mới. Tuy nhiên, những cơ hội mới liên quan đến giáo dục hoặc kinh doanh sẽ xuất hiện, Bạch Dương nên tận dụng tối đa những cơ hội này. Trong tuần từ ngày 16 đến 22-9, Bạch Dương cần cẩn trọng khi giải quyết các vấn đề liên quan tiền bạc hoặc giấy tờ tài chính. Tuần mới mang đến cho cung hoàng đạo này những trải nghiệm thú vị liên quan một cuộc gặp gỡ bất ngờ hoặc người quen mới. Kim Ngưu (20.4 – 20.5) Kim Ngưu tuần này khá bận rộn, có thể đảm nhận các nhiệm vụ hoặc trách nhiệm mới. Về tiền bạc, thu nhập của cung hoàng đạo này sẽ được cải thiện, có khả năng tăng nhiều vào giữa tuần. Một số Kim Ngưu có thể lấy lại được tiền bị giam vì lý do nào đó trước đây. Chi tiêu có thể tăng lên, khiến Kim Ngưu có thể cảm thấy hơi lo lắng. Kim Ngưu nên thận trọng với xe cộ và bảo quản kỹ đồ đạc có giá trị. Song Tử (21.5 – 21.6) Song Tử gặp nhiều may mắn và thu nhập tăng cao trong tuần mới. Thế nhưng, hãy cẩn thận khi đưa ra quyết định quan trọng sắp tới. Những tranh chấp trong gia đình cũng được giải quyết thỏa đáng. Riêng với nữ Song Tử, những người đàn ông trong gia đình có khuynh hướng dựa dẫm vào cung hoàng đạo này nhiều hơn, dồn lên vai nhiều trách nhiệm hơn. Điểm sáng trong tuần này với các nữ Song Tử là gặp được những người hợp ý. Song Tử có thể có cơ hội đi du lịch hoặc nghỉ mát trong tuần này. Cự Giải (22.6 – 22.7) Thu nhập của Cự Giải trong tuần mới ít đi. Cự Giải có thể gặp một số vấn đề và có những khoản chi tiêu không cần thiết. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ bắt đầu cải thiện từ giữa tuần. Thu nhập của cung hoàng đạo này cũng cải thiện từ giữa tuần. Trong tuần mới, Cự Giải sẽ có xu hướng tập trung quá nhiều vào những thứ trong nhà, thậm chí có thể làm phiền những người thân yêu của mình vì quá lo lắng, sợ hãi. Xung đột trong gia đình chủ yếu sẽ liên quan đến một người phụ nữ. Cung hoàng đạo Cự Giải có thể chi tiêu không cần thiết. Ảnh: livinglowkey.com Sư Tử (23.7 – 22.8) Thu nhập của Sư Tử trong tuần mới dần được cải thiện. Một số Sư Tử nhận được việc làm thêm hay tìm được công việc lương cao hơn. Nhìn chung, tiền bạc có thể là vấn đề lớn của Sư Tử trong tuần này, vì cung hoàng đạo này có thể bị cám dỗ trước những chiêu trò kiếm tiền dễ dàng hoặc nhanh chóng. Về công việc, mọi chuyện đa phần thuận lợi song gặp chút khó khăn vào giữa tuần. Cố gắng giữ đồ đạc cá nhân ở nơi công cộng, tránh những hành động mạo hiểm, quyết định bốc đồng hay bất cứ điều gì có thể tạo ra sự hỗn loạn trong cuộc sống. Xử Nữ (23.8 – 22.9) Trong tuần mới, Xử Nữ đón nhận cả tin tốt lẫn xấu. Vào giữa tuần, Xử Nữ có thể đạt được điều gì đó đặc biệt, thu được lợi nhuận tài chính. Có thể phát sinh tình huống bất ngờ liên quan nhà cửa hoặc tài sản mà gia đình sở hữu. Tuần mới này, Xử Nữ có thể vướng vào tranh cãi về tiền bạc với người ngoài. Nhìn chung, lợi ích vật chất hoặc tài sản của Xử Nữ khá tốt, nhưng sẽ gặp phải một số khó khăn, trở ngại hoặc chậm trễ. Khối lượng công việc trong tuần tăng lên, khiến cung hoàng đạo này dễ mất kiên nhẫn, cáu kỉnh. Xử Nữ nên tránh quá tin tưởng vào người mới quen, cũng như tránh mua sắm không cần thiết. Thiên Bình (23.9 – 23.10) Thiên Bình sẽ giữ vị thế có ảnh hưởng trong công việc và có thu nhập tốt trong tuần này. Khi gặp khó khăn, một số Thiên Bình được con cái hỗ trợ. Thiên Bình có thể cảm thấy kém tự tin hơn và gặp vấn đề về tiền bạc vào giữa tuần. Gia đình của cung hoàng đạo này có thể lo lắng về một khoản chi phí bất ngờ hoặc đồ đạc trong nhà bị hư hỏng. Một số Thiên Bình có thể sẽ bị từ chối khi cầu hôn hoặc mở lời mời ai đó. Bọ Cạp (24.10 – 21.11) Tuần mới là một tuần khó khăn với Bọ Cạp, khi mà công việc tăng nhưng thu nhập lại giảm. Thế nhưng bù lại, hễ khi khó khăn được con cái giúp đỡ, khiến cung hoàng đạo này cảm thấy ấm lòng. Bọ Cạp sẽ phải đưa ra quyết định dẫn đến một số thay đổi liên quan đến gia đình, công việc hoặc cuộc sống cá nhân. Điều này có thể gây ra nhiều căng thẳng hoặc lo lắng hơn trong cuộc sống hàng ngày. Bọ Cạp nên thận trọng trong lời nói vì đôi lúc, một câu nói đùa có thể châm ngòi tranh cãi. Bọ Cạp có thể gặp một số vấn đề với các thiết bị gia dụng. Nhân Mã (22.11 – 21.12) Nhân Mã có thể phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn khi nhận các dự án mới trong tuần này. Hãy cẩn thận vào giữa tuần, vì có thể phải xử lý việc mà cung hoàng đạo này muốn tránh. Đến cuối tuần, Nhân Mã gặp một số lo lắng. Nhân Mã có thể thu được lợi nhuận từ bất động sản đang sở hữu. Tin tức bất ngờ hoặc lời mời nào đó sẽ khiến Nhân Mã thay đổi một số kế hoạch trong tuần này. Cung hoàng đạo này sẽ có cơ hội đi du lịch với bạn bè. Ma Kết (22.12 – 19.1) Ngay từ đầu tuần, tài vận của Ma Kết rất tốt; được người thân giúp đỡ trong công việc. Giữa tuần, sự tự tin may mắn sẽ đứng về phía Ma Kết; tiền ùn ùn vào túi và công việc tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên, đây sẽ không phải là một tuần thuận lợi cho những khởi đầu mới hoặc những thay đổi lớn. Nếu nhất định phải tiến hành, hãy hành động cẩn thận và suy nghĩ kỹ về mọi tình huống. Một số Ma Kết có thể gặp một số khó khăn trong việc đi lại và các vấn đề liên quan đến khoản vay. Tuần mới này, có thể Ma Kết sẽ có một chuyến đi bất ngờ. Bảo Bình (20.1 – 18.2) Bảo Bình sẽ chi tiêu nhiều hơn trong tuần mới. Tuy nhiên, cung hoàng đạo này sẽ đạt được mục tiêu, nhận được niềm vui trong công việc. Giữa tuần, Bảo Bình sẽ được hưởng lợi từ tài sản và nhận được sự hỗ trợ từ anh chị em trong nhà. Trong bảy ngày tới đây, Bảo Bình sẽ nhận được tin tức liên quan đến sức khỏe của người thân hoặc bạn bè thân thiết. Các nữ Bảo Bình có thể nhận được khoản tiền bất ngờ. Song Ngư (19.2 – 20.3) Tuần này, thu nhập của những người thuộc cung Song Ngư rất tốt. Song Ngư có thể có nguồn thu nhập mới hoặc nhận tiền từ nhiều nguồn khác nhau. Những cuộc gặp gỡ, quen biết người mới sẽ đem đến cho cung hoàng đạo này nhiều cơ hội mới. Các vấn đề khó khăn trước đây sẽ được giải quyết. Một số người phải đối mặt với những thử thách hoặc tình huống bất ngờ. Những lúc như thế, Song Ngư cần hành động sáng suốt và thực tế. Cuối tuần, Song Ngư sẽ nhận được tin vui. Theo Nld