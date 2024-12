Cung hoàng đạo nào "số đỏ hơn son" trong tuần mới?

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Nhân Mã rất thuận lợi và có nhiều dấu hiệu tích cực. Hãy cùng trang Herzindagi, Velida tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 16 đến 22-12. Bạch Dương (21.3 – 19.4) Bạch Dương ngập trong đủ thứ việc ngay từ đầu tuần và gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, từ giữa tuần trở đi, mọi việc bắt đầu suôn sẻ, trôi chảy hơn. Những lúc gặp khó khăn, Bạch Dương đều được đồng nghiệp, bạn bè hỗ trợ. Cung hoàng đạo này có thể cảm thấy quá tải với công việc. Chưa kể đến việc thu nhập giảm đi càng khiến Bạch Dương thêm căng thẳng. Kim Ngưu (20.4 – 20.5) Tuần mới dường như khá hứa hẹn với Kim Ngưu, đặc biệt là về các mối quan hệ và giao tiếp xã hội. Sẽ có một số thay đổi bất ngờ trong gia đình. Những Kim Ngưu độc thân đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ người mới. Song Tử (21.5 – 21.6) Song Tử gặp khó khăn vào đầu tuần, nhưng sau đó mọi việc dần thuận lợi hơn. Giữa tuần, Song Tử vui vì hoàn thành một số công việc đặc biệt. Cung hoàng đạo này có khả năng được tăng thu nhập hoặc nhận được tin vui từ con cái. Cự Giải (22.6 – 22.7) Cự Giải gặp nhiều may mắn trong tuần mới. Ngay cả những người không thích Cự Giải cũng sẽ đánh giá cao công việc của cung hoàng đạo này. Cự Giải đạt được mục tiêu và nhận được những cơ hội công việc mới. Với sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, cung hoàng đạo này dễ dàng giải quyết mọi vấn đề.

Cự Giải gặp nhiều may mắn trong tuần mới. Ảnh: Stockcake Sư Tử (23.7 – 22.8) Đây là một tuần làm việc vô cùng hiệu quả của Sư Tử. Sư Tử có nhiều cơ hội kiếm tiền và vị thế trong công việc thêm vững chắc. Ngoài ra, cung hoàng đạo này sẽ có sự thay đổi tích cực về quan điểm sống. Xử Nữ (23.8 – 22.9) Ngay từ đầu tuần, các vấn đề về tiền bạc của Xử Nữ được giải quyết. Cung hoàng đạo này sẽ vượt qua khó khăn và gặt hái thành công. Cả tuần tràn ngập niềm vui và tin tốt lành cùng nhuận tăng lên, Xử Nữ có thể cân nhắc mua bất động sản. Cung hoàng đạo này cũng có thể tính đến việc mua xe mới. Thiên Bình (23.9 – 23.10) Thiên Bình có thể phải chi tiền nhiều hơn, trong khi thu nhập ít đi, khiến cung hoàng đạo này cảm thấy lo lắng. Cũng có khả năng xảy ra tranh chấp trong khu nhà Thiên Bình đang sống. Do đó, hãy cố gắng tránh tranh cãi và cẩn thận với xe cộ. Bọ Cạp (24.10 – 21.11) Mọi việc khá ổn, thu nhập gia tăng, các kế hoạch thành công với cung hoàng đạo này. Ngoài ra, Bọ Cạp sẽ tạo được mối quan hệ tốt với những người có tên tuổi. Tuy nhiên, giữa tuần, Bọ Cạp gặp chút rắc rối về tiền bạc. Nhân Mã (22.11 – 21.12) Tuần mới này, Nhân Mã gặp nhiều may mắn và xây dựng những mối quan hệ có lợi mới. Giữa tuần, cung hoàng đạo này sẽ nhận được khoản tiền bất ngờ. Dù Nhân Mã vô cùng bận rộn nhưng có gia đình giúp đỡ. Ma Kết (22.12 – 19.1) Ma Kết sẽ chịu áp lực lớn hơn và căng thẳng hơn do phải thực hiện nhiều nhiệm vụ cấp bách. Tuy nhiên, cung hoàng đạo này có thể nhận được thông tin, đề xuất hữu ích hoặc đơn đặt hàng mới. Mối quan hệ của Ma Kết với họ hàng trở nên phức tạp. Bảo Bình (20.1 – 18.2) Cung hoàng đạo này có thể gặp chút khó khăn vào đầu tuần. Ngoài ra, thu nhập của Bảo Bình tuần này cũng giảm xuống. Những Bảo Bình muốn đi nước ngoài sẽ được toại nguyện và có cơ hội nhận được các dự án lớn. Song Ngư (19.2 – 20.3) Song Ngư sẽ gặt hái thành công và nhận được lời khen ngợi bất ngờ trong tuần mới. Tình hình tài chính của Song Ngư khá ổn định. Trong công việc, những nhiệm vụ đang mắc kẹt sẽ được xử lý thỏa đáng. Theo Nguoilaodong