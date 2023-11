Cùng có phong cách sexy, tại sao Dolly Parton được khen, Madonna bị chê?

Dolly Parton từng nhận được 47 đề cử Grammy và giành về 9 giải (Ảnh: Daily Mail).

Dolly Parton từng tâm sự rằng chính vì mong muốn được tự do tuyệt đối trong sự nghiệp ca hát nên bà đã lựa chọn một cuộc hôn nhân không con cái. Dolly Parton cho biết bà sẽ cảm thấy rất tội lỗi nếu bà có con mà buộc phải để con ở nhà cho người khác chăm sóc, còn mình thì vẫn miệt mài với công việc bất kể giờ giấc và có thể còn thường xuyên đi lưu diễn ở xa.

Trong sự nghiệp ca hát, Dolly Parton có 25 ca khúc từng vươn lên tới vị trí đầu bảng xếp hạng ca khúc nhạc đồng quê của Billboard. Bà còn có 41 album từng lọt vào top 10 của bảng xếp hạng. Đây được xem là những thành tích đáng nể trong sự nghiệp của một nữ nghệ sĩ trong nền công nghiệp âm nhạc Mỹ.

Bà Dolly Parton từng nhận được 47 đề cử Grammy và giành về 9 giải. Dolly Parton sáng tác hơn 3.000 ca khúc trong đó có ca khúc nổi tiếng I Will Always Love You. Bà còn từng thử sức với diễn xuất và nhận được những lời khen ngợi.

Theo Dân trí