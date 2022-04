Cung cấp toàn bộ hồ sơ 8 gói thầu liên quan đến Việt Á cho công an

27 phút trước Giải trí

MV “There’s No One At All” của Sơn Tùng M-TP vấp phải phản ứng quyết liệt của công chúng vì có cảnh tự tử ở đoạn kết. Dư luận liệu đang có quá khắt khe với ngôi sao sinh năm 1994?