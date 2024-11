Cục trưởng Điện ảnh phủ nhận tin Trương Nghệ Mưu tới Hà Nội

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết thông tin đạo diễn Trương Nghệ Mưu và diễn viên Lee Kwang Soo tham dự LHP quốc tế Hà Nội 2024 là không chính xác. Ngày 3/11, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh phản hồi thông tin đạo diễn Trương Nghệ Mưu cùng một số ngôi sao Hàn Quốc như Lee Kwang Soo, Shin So Yul, Jung Man Sik... tới Hà Nội tham dự Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024 (HANIFF VII). Ông Vi Kiến Thành khẳng định với Tri Thức - Znews thông tin này là sai sự thật và không phải chia sẻ chính thống do Cục Điện ảnh đưa ra. Theo ông Vi Kiến Thành, vào ngày 5/11, Cục Điện ảnh sẽ tổ chức họp báo chính thức về sự kiện và công bố danh sách dàn khách mời, nghệ sĩ tham gia HANIFF lần thứ VII. Ngày 2/11, thông tin Trương Nghệ Mưu hay Lee Kwang Soo sắp đến Hà Nội được lan truyền trên mạng xã hội và lập tức thu hút sự chú ý. Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội năm nay có chủ đề Heritage in Motion - Điện ảnh: Sáng tạo - Cất cánh chính thức khai mạc vào ngày 7/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Trương Nghệ Mưu. Ảnh: Sohu. Sự kiện năm nay quy tụ hơn 500 tác phẩm từ 51 quốc gia, 117 bộ phim tham gia tranh giải, 800 khách mời là các chuyên gia điện ảnh, đạo diễn, diễn viên nổi tiếng trong và ngoài nước cùng chuỗi hoạt động mở xuyên suốt 5 ngày. Một số hoạt động của HANIFF VII có thể kể đến Chợ dự án, Chiếu phim ngoài trời, Triển lãm ảnh, Tham quan di tích lịch sử… Ngày xưa có một chuyện tình của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, được chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là phim khai mạc HANIFF năm nay. Một số phim Việt khác như Mai, Nhà bà Nữ, Gặp lại chị bầu, Đào, phở và piano, Hồng Hà nữ sĩ, Trước giờ yêu… cũng tham gia. Theo ban tổ chức, HANIFF 2024 năm nay còn cập nhật xu hướng khán giả trẻ với những tiết mục âm nhạc đến từ dàn anh trai, chị đẹp đang được yêu thích như Soobin, Trọng Hiếu, Cường Seven, Hà Lê, Mỹ Linh, Uyên Linh, Dương Hoàng Yến. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của Hương Tràm, Lâm Bảo Ngọc, Mỹ Anh…