Cục trưởng Cục Thú y kiến nghị tăng xử phạt với chủ nuôi chó để cắn người

Sáng 29/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Phùng Đức Tiến đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ tháng 9/2023.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y cho biết, 9 tháng đầu năm cả nước phát hiện hơn 270 con chó, mèo mắc bệnh dại, tăng gấp đôi so với năm 2022; 64 người chết do bệnh dại, tăng 18% so với năm 2022.

Trong đó, tỉnh Gia Lai có 11 người chết do bệnh dại, nhiều nhất cả nước.

Theo ông Long, tỷ lệ tiêm phòng dại của đàn chó trên cả nước chỉ đạt hơn 46%. Trong đó, Gia Lai là tỉnh có tỷ lệ tiêm phòng dại cho đàn chó thấp nhất cả nước.

Cả nước chỉ có 12 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo theo quy định.