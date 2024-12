Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam xin nghỉ hưu trước tuổi

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản xem xét, giải quyết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe của ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam. Theo văn bản, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu tập thể lãnh đạo, cấp ủy Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) có ý kiến bằng văn bản về nguyện vọng của ôngĐinh Việt Thắng. Đối với ông Đinh Việt Thắng, Bộ GTVT yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc suy giảm khả năng lao động do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định. Văn bản của Cục HKVN và ông Đinh Việt Thắng cần gửi về Bộ GTVT trước ngày 16/12. Ông Đinh Việt Thắng sinh năm 1965, tốt nghiệp Đại học tại Liên Xô cũ, ngành quản lý không lưu. Ông Thắng được đào tạo thạc sĩ ngành quản trị tại Bỉ, thông thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Nga. Ngày 26/6/2017, ông Thắng được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục HKVN thay ông Lại Xuân Thanh, theo Quyết định số 1845/QĐ-BGTVT. Trong thời gian ông Đinh Việt Thắng giữ chức Cục trưởng Cục HKVN, ngành hàng không nước ta đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng như đạt được chứng nhận an toàn theo tiêu chuẩn giám sát an toàn CAT1 của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA). Điều này được coi là dấu ấn quan trọng, để các hãng hàng không có thể khai thác những chuyến bay thẳng giữa Việt Nam và Mỹ. Trước khi giữ chức Cục trưởng Cục HKVN, ông Thắng nhiều năm gắn bó và có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không. Ông từng giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao của ngành như: Phó Cục trưởng Cục HKVN, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Lộc Liên