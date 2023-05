Cục Quản lý xác nhận Kai (EXO) không thể trì hoãn nghĩa vụ quân sự hơn nữa

Theo sự giải thích của Cục Quản lý, Kai có thể đã áp dụng "lý do khác" tương ứng với "hoạt động của người nổi tiếng" để trì hoãn nhập ngũ, sử dụng lý do này 2 lần cho các lịch trình như đi biểu diễn ở nước ngoài. Tóm lại, Kai không còn lý do nào khác để trì hoãn việc nhập ngũ.

Nam idol sinh năm 1994 sẽ được đào tạo cơ bản, sau đó làm nhân viên phục vụ cộng đồng trong 21 tháng. Trước đó vào tối qua (3/5), nam idol bật khóc trên livestream vì đã tập luyện rất nhiều nhưng không kịp biểu diễn cho fan xem.