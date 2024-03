Cục phó C06 nói về việc thu thập mống mắt khi làm thẻ căn cước

"Tuy nhiên, Bộ Công an dự báo trong năm đầu tiên từ ngày 1/7/2024 đến 1/7/2025, số lượng thẻ căn cước được cấp sẽ cao hơn do đây là thời điểm bắt đầu thực hiện quy định mới, nhận được nhiều sự quan tâm của người dân, thẻ căn cước theo luật mới cũng có nhiều ưu điểm và hình thức đẹp, hiện đại hơn… Dự tính trong năm đầu tiên, Bộ Công an sẽ thực hiện cấp khoảng 15 triệu thẻ căn cước", Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chia sẻ.

Đại tá Tấn cũng nhấn mạnh, khoản 2 Điều 38 Luật Căn cước quy định "Công dân không phải nộp lệ phí khi được cấp thẻ căn cước lần đầu".

Về nội dung cung cấp thông tin về mống mắt khi làm thủ tục cấp thẻ căn cước, Đại tá Vũ Văn Tấn cho rằng việc thu nhận thông tin về mống mắt giúp nhanh chóng cung cấp thông tin để xác thực cá nhân với độ chính xác cao qua các thiết bị không yêu cầu tiếp xúc vật lý.