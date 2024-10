Cục nóng điều hòa kêu ầm ầm, làm ngay cách này khiến máy chạy êm ru, không tốn tiền gọi thợ

Cục nóng máy lạnh kêu to và rung mạnh nếu không sớm khắc phục có thể khiến máy lạnh bị xuống cấp, thậm chí là hư hỏng nặng. Ron cao su bị chai hoặc bị mất Đây là trường hợp thường gặp nhất khi xảy ra hiện tượng kêu to và rung lắc mạnh của dàn nóng. Vì được lắp đặt ở bên ngoài nên hầu hết các dàn nóng đều phải chịu tất cả các điều kiện thời tiết (mưa, nắng, gió…) trong suốt quá trình sử dụng. Dưới tác động của thời tiết các ron (tấm đệm dưới chân đế cục nóng) bị cứng, chai hoặc có thể bị hỏng hoàn toàn nên tạo ra khoảng trống. Hoặc các ốc bắt chân đế bị lỏng nên khi quạt dàn nóng chạy thì tạo ra lực rung mạnh gây nên tiếng kêu. Bạn chỉ cần thay ron cao su khác hoặc dùng khóa vặn lại các ốc vít cho thật chặt là được. Cách khắc phục: Bạn cần kiểm tra và thay ron cao su mới hoặc dùng khóa vặn lại các ốc vít cho thật chặt, hiện tượng dàn nóng rung lắc gây tiếng kêu to sẽ biến mất. Cục nóng lâu ngày không được vệ sinh Nhiều gia đình chỉ chú ý vệ sinh dàn lạnh bên trong nhà mà hoàn toàn bỏ qua dàn nóng ở bên ngoài. Điều này làm cho dàn nóng bẩn do hoạt động ở môi trường ngoài trời, làm máy móc bên trong không hoạt động trơn tru và tạo ra tiếng kêu khó chịu. Cách khắc phục: Vệ sinh dàn nóng bằng cách sử dụng chổi nhỏ loại bỏ bụi bẩn trên cánh quạt, block và dàn tản nhiệt.

Chỉ bắt vít chắc một phía mà bỏ qua phía còn lại gây ra hiện tượng mất cân bằng. Tiếp đến làm sạch hoàn toàn bộ dàn nóng với vòi vịt và xà phòng pha loãng. Cuối cùng là phơi ráo, lắp lại vỏ máy và khởi động lại xem còn tiếng ồn hay không. Lưu ý nên vệ sinh máy lạnh (cả dàn nóng và dàn lạnh) định kỳ 3 - 6 tháng/lần. Quạt gió của dàn nóng điều hòa gặp sự cố Các vấn đề liên quan đến quạt gió của dàn nóng điều hòa thường xảy ra đặc biệt là trong mùa mưa. Trong điều kiện này, cánh quạt gió phải hoạt động liên tục và thường bị nhiễm nước mưa. Sự tiếp xúc này có thể làm khô dầu bên trong thiết bị, gây ra tiếng kêu khó chịu. Đồng thời, quạt có thể bị bể, khiến quạt quay không đồng trục. Cánh quạt gió hoạt động lâu ngày bị nhiễm nước mưa làm khô dầu trong thiết bị gây ra tiếng kêu khó chịu. Một vấn đề khác có thể xảy ra khi dây điện trong dàn nóng chạm vào quạt, tạo ra tiếng kêu không mong muốn. Cách khắc phục: Trong trường hợp này, bạn nên bảo dưỡng hoặc liên hệ đội kỹ thuật sữa chữa là cách tốt nhất để khắc phục. Lưu ý khi sử dụng để tránh cục nóng kêu to, rung mạnh Để hạn chế việc máy lạnh gặp tình trạng cục nóng điều hòa kêu to, dưới đây là các mẹo bạn đừng bỏ qua: Vệ sinh máy lạnh định kỳ từ 3 - 6 tháng/lần tùy thuộc vào tần suất sử dụng của gia đình. Theo đó, nếu sử dụng máy lạnh thường xuyên thì bạn nên vệ sinh 2 - 3 tháng/lần. Mặc khác, nếu sử dụng tần suất thấp, bạn nên vệ sinh 6 tháng/lần. Không nên lắp dàn nóng trong nhà, vì hơi nóng bộ phần nảy tỏa ra lớn khiến nhiệt độ phòng tăng cao. Từ đó khiến dàn lạnh phải hoạt động nhiều hơn để làm mát không khí, vừa tiêu tốn nhiều điện năng, vừa làm giảm độ bền của thiết bị. Thường xuyên kiểm tra giá đỡ cục nóng có chắc chắn hay không nhằm đảm bảo cục nóng không bị rung lắc mạnh. Theo Giadinhxahoi