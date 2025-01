Cục CSGT yêu cầu rà soát tổng thể đèn tín hiệu giao thông

Cục CSGT đã yêu cầu CSGT các địa phương rà soát tổng thể hệ thống đèn tín hiệu, từ đó kiến nghị thay thể, sửa chữa những cụm đèn hư hỏng. Sáng 13/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, lực lượng CSGT toàn quốc đang kiểm tra, rà soát tổng thể hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Từ đó có cơ sở kiến nghị thay thế, sửa chữa những cụm đèn hư hỏng, lỗi. Trong quá trình vận hành, cảnh sát cũng sẽ điều chỉnh chu kỳ đèn phù hợp với tình hình từng địa bàn. Mục tiêu là đảm bảo cho người dân đi lại thông suốt; công tác xử lý vi phạm chính xác, đúng hành vi, người vi phạm "tâm phục khẩu phục". Trước đó, Cục CSGT (Bộ Công an) và Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) đã bàn giao một số nhiệm vụ thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nhiều người đi xe máy cố tình vượt đèn đỏ trên đường Xã Đàn, Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu Về nguyên tắc, CSGT sẽ có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền vận hành, khai thác, sử dụng, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông nhằm phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa giải quyết ùn tắc. Đối với cơ sở vật chất, hạ tầng hệ thống đèn tín hiệu giao thông, trung tâm đèn tín hiệu giao thông, công tác quản lý, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, chia sẻ dữ liệu hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tiếp tục được quản lý bởi các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ của UBND cấp tỉnh và Bộ Giao thông vận tải. Lực lượng CSGT cho người vi phạm xem lại hình ảnh vượt đèn đỏ. Ảnh: Đình Hiếu Lực lượng CSGT sẽ theo dõi, kiểm tra tình hình hoạt động của đèn tín hiệu giao thông để báo cáo, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền bảo dưỡng, thay thế kịp thời khi phát hiện hư hỏng. Từ đó, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, liên tục, tránh gây oan sai khi xử phạt liên quan đến việc chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu; không xử phạt các tình huống không rõ ràng hoặc có sự cố trong hệ thống đèn tín hiệu. Đối với phạt trực tiếp, lực lượng phụ trách đèn sẽ phối hợp với CSGT tại chốt, thông báo vi phạm vượt đèn đỏ để dừng, xử lý. Đồng thời hình ảnh, clip của người vi phạm từ trung tâm sẽ được gửi tới lực lượng tại chốt, từ đó thông báo cho người vi phạm. Với trường hợp phạt nguội, lực lượng chức năng sẽ cho người vi phạm xem lại clip diễn biến toàn trình của vi phạm vượt đèn đỏ trước khi lập biên bản.