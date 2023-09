Cục CSGT lý giải về đề xuất đổi giấy phép lái xe cấp trước tháng 7/2012

Sáng 26/9, tại tọa đàm trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV, đại diện Cục CSGT đã trả lời về một số đề xuất mới trong Dự thảo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ.

Tại Điều 81 của Dự thảo Luật có nêu "Giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1/7/2012 phải được đổi sang giấy phép lái xe mới theo lộ trình do Chính phủ quy định".