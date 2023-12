Cục ATTT: Vụ hack Kyber Network gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, uy tín

Cục An toàn thông tin cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng an toàn, an ninh mạng kém của các startup blockchain, đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính phi tập trung (DeFi).

Một số nguyên nhân chính có thể chỉ ra là hiểu biết về an toàn thông tin, an ninh mạng còn chưa đầy đủ. Startup chưa nhận thức được tầm quan trọng của an toàn thông tin, an ninh mạng, chưa có quy trình, phương án kỹ thuật, chính sách bảo mật rõ ràng.

Bên cạnh đó, còn phải kể tới việc tồn tại lỗ hổng trong quá trình phát triển và triển khai ứng dụng, dịch vụ blockchain. Nhiều ứng dụng, dịch vụ được triển khai trong khi vẫn tồn tại lỗi ảnh hưởng đến an ninh, an toàn thông tin. Điều này đã tạo cơ hội cho tin tặc lợi dụng tấn công khai thác.