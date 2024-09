Cục ATTT cần hiện đại hóa tư duy và công nghệ để bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng

Báo VietNamNet xin giới thiệu đến quý độc giả toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Cục An toàn thông tin, ngày 5/9.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 10 năm tiếp theo, Cục An toàn thông tin hãy cùng nhau viết tiếp nên một trang sử mới huy hoàng hơn. Ảnh: Phạm Hải

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Cục An toàn thông tin (ATTT), thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), tôi xin gửi đến các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục ATTT những tình cảm tốt đẹp và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Từ một vài cán bộ đầu tiên, sau 10 năm, Cục An toàn thông tin đã có hơn 150 cán bộ cùng với tổ chức bộ máy an toàn thông tin được kiện toàn từ Trung ương đến địa phương. Hệ thống thể chế đã được xây dựng và hoàn thiện, từ luật tới các nghị định và thông tư, hướng dẫn. Nhận thức của các cấp chính quyền, người dân và doanh nghiệp về ATTT không ngừng được nâng cao. Bất kỳ dự án CNTT nào cũng đều có hợp phần ATTT. Đã có tới trên 100 doanh nghiệp ATTT Việt Nam, làm chủ được hầu hết các sản phẩm ATTT, chiếm trên 50% thị phần sản phẩm và dịch vụ, có những doanh nghiệp đã đi ra nước ngoài cạnh tranh toàn cầu. Xếp hạng của ITU về an toàn, an ninh mạng (AT, ANM), Việt Nam đã thăng hạng từ 100 lên 25. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Xếp hạng của ITU về an toàn, an ninh mạng (AT, ANM), Việt Nam đã thăng hạng từ 100 lên 25. Không chỉ đảm bảo ATTT mạng mà chúng ta còn đảm bảo cả an ninh thông tin, Cục ATTT đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền số quốc gia, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chế độ và bảo vệ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên không gian mạng.