Cửa hàng ồ ạt bán vàng, người dân xếp dài từ sáng qua trưa

Sáng 22/10, giá vàng nhẫn liên tục điều chỉnh tăng lên trên mốc 87 triệu đồng/lượng, nhiều cửa hàng tăng cường bán ra, tái diễn cảnh xếp hàng mua vàng tại nhiều cửa hàng ở Hà Nội. Sau khi giá vàng nhẫn tròn được các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý... đồng loạt tăng mạnh lên trên mốc 87 triệu đồng/lượng, mức cao nhất từ trước đến nay, các cửa hàng vàng đẩy mạnh bán ra hơn so với ngày trước đó. Trên phố vàng Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tái diễn cảnh xếp hàng mua vàng. Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu lúc 9h30 sáng, nhân viên phát 50 số cho mọi người. Theo đó, mỗi người được mua 2 chỉ vàng/1 lượt. Cầm trên tay số thứ tự 44 và cũng đợi gần 2 tiếng mới mua được vàng, chị Đoan Trang (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: "Sau nhiều ngày ra cửa hàng không xếp được, nay tôi cũng được phát số vào mua. Giờ mua vàng quá khó nên dù chỉ được mua 2 chỉ vàng tôi vẫn xếp hàng". Dòng người vẫn tiếp tục kéo đến cửa hàng ngày một đông vào giờ nghỉ trưa. Thay vì phát hết 50 lượt như mọi lần, sáng nay, cửa hàng này phát thêm 50 số tiếp theo cho người đến mua. Chị Thu Ngọc (quận Thanh Xuân) cho biết: "1 tuần nay tôi xếp hàng mới lấy được số để mua vàng. Sau 1 tuần, giá vàng tăng lên 4 triệu đồng/lượng nhưng tôi mua tích trữ nên giá có tăng cao nữa vẫn mua". "Tôi mua được 5 chỉ vàng nhẫn lấy ngay và 1,5 lượng vàng hẹn hơn 1 tháng nữa mới có vàng", anh Minh Long (quận Đống Đa) cho biết. Trong khi đó, tại cửa hàng vàng Phú Quý cũng trên phố Trần Nhân Tông, đến 10h, nhân viên thông báo hết vàng trong khi dòng người vẫn xếp kín từ trong ra ngoài vỉa hè. Từ đầu năm đến nay, giá vàng nhẫn tăng gần 25 triệu đồng/lượng. Những người nắm giữ vàng nhẫn từ đầu năm lãi lớn. Vàng vẫn được coi là kênh đầu tư an toàn và sinh lời tốt nhất trong các kênh đầu tư khác. Tuy nhiên, do nguồn cung hạn chế, nhiều cửa hàng bán vàng nhỏ giọt nên thị trường không còn hiện tượng người dân vác bao tải tiền đi mua vàng. Hình ảnh người dân xếp hàng mua vàng ở phố Trần Nhân Tông ngày 22/10: Vào lúc 14h30, giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh tăng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 86,28 - 87,78 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng so với buổi sáng. Công ty vàng Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 86,8 - 87,8 triệu đồng/lượng. Ngọc Mai